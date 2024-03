Isola dei Famosi, arriva un attore di Terra Amara: ecco di chi si tratta

Gossip TV

La notizia diffusa dal portale di Davide Maggio. Tra i naufraghi della diciottesima edizione un noto attore della soap turca Terra Amara.

Lunedì 8 aprile prossimo tornerà in onda la nuova, attesissima edizione de L'Isola dei Famosi condotta quest'anno da Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata. Il cast dei concorrenti non è ancora chiuso anche se ci sono quattro nomi già ufficiali: Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 12, Marina Suma, Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, e lo chef Joe Bastianich. Pochi minuti fa, il portale di Davide Maggio ha annunciato il quinto naufrago ufficiale: l'attore turco Aras Şenol che dal 2018 al 2022, ha interpretato Cetin in Terra amara, ruolo grazie ha ottenuto un successo internazionale.

Ecco cosa riporta il sito:

"Davide Maggio è in grado di anticiparvi la presenza di un attore di Terra Amara nel cast del reality show di Canale 5. Lui è Aras Senol che i telespettatori della serie turca conoscono con il nome di Cetin, personaggio presente in tutte le stagioni".

