Isola dei Famosi: Angela Melillo in crisi per colpa di Myrea Stabile, la dura reazione di Gilles Rocca

Gossip TV

Gilles attacca Miryea dopo il crollo di Angela a L'Isola dei Famosi: "Tu non esisti più".

Stasera, lunedì 3 maggio 2021 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, a Playa Reunion, Angela Melillo ha avuto un vero e proprio crollo emotivo per colpa di Miryea Stabile. Ecco cosa è successo.

Angela in crisi a L'Isola dei Famosi, Gilles si scaglia contro Myrea

Nel corso dell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi, Myrea ha smascherato i suoi compagni di gioco rivelando la strategia messa in atto per mandare al televoto Gilles Rocca. Accuse che hanno spiazzato Angela che, tornata sull'isola, si è lasciata andare a un duro sfogo contro la giovane naufraga: "Sto male…Non ce la faccio più…Sono stanca…Ci sono troppe scorrettezze…Cose troppo brutte".

"Gilles ce l’ha chiesto…L’accusa che ho fatto non mi è sembrata così grave" ha prontamente replicato Myrea cercando di difendersi dalle critiche. Ad attaccare la giovane naufraga de L'Isola dei Famosi anche Valentina Persia: "L’ha fatta propio sporca…Mi spiace, ma di Miryea preferisco non commentare nemmeno".

Leggi anche Ecco cosa è successo ad Elisa Isoardi, Beppe Braida e Brando Giorgi dopo essersi ritirati

Visibilmente infastidito, Gilles ha poi deciso di affrontare Myrea: "Sei bugiarda! Posso chiederti di non rivolgermi mai più la parola fino a che starò qua? Tu non esisti più…Sei un’abile stratega…Con me hai chiuso!". A prendere le difese della naufraga ci ha pensato Awed: "Una pazza sola l’avrebbe detto se non fosse vero…E onestamente penso non sia assolutamente pazza…".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.