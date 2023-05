Isola dei Famosi, Alvin: "Ogni puntata è un'avventura, io e Ilary Blasi ci siamo imposti di..."

Gossip TV

Le nuove confessioni dell'inviato Alvin su L'Isola dei Famosi.

Alvin ormai è ormai un punto di riferimento per tutti i fan de L’Isola dei Famosi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l'inviato del reality show ha confessato come sta vivendo questa nuova esperienza in Honduras e chiarito una volta per tutte il rapporto che lo lega alla conduttrice Ilary Blasi.

Alvin e Ilary Blasi: la verità sul rapporto a L'Isola dei Famosi

Alvin, che da ormai cinque anni ricopre il ruolo di inviato speciale de L'Isola dei Famosi, ha rilasciato una nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato di questa nuova esperienza nel reality show di Canale 5 e del rapporto di stima e affetto che ha con la conduttrice Ilary Blasi:

Vivo questa esperienza come se fosse la prima. Ormai sono quasi dieci anni che vado e vengo dall’Honduras, per cui sono di casa. Ogni edizione dell’Isola è un’avventura particolare per me. Tutte le volte cambiano i naufraghi e gli equilibri, e io mi adatto [...] Questo tipo di interazione con Ilary rappresenta per me il raggiungimento di un traguardo. Riuscire a dialogare con una persona che conosci da vent’anni nello stesso modo in cui lo si fa nella vita reale, credo sia straordinario. Io e Ilary ci siamo imposti sin da ragazzini di non essere finti in una relazione che di per sé fa ridere. Siamo noi stessi “tra palco e realtà.

Per chi non lo sapesse, Alvin ha iniziato il suo percorso da inviato de L'Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi. L'amato e apprezzato conduttore radiofonico, però, ha rivelato di voler evitare di mettere a paragone le due brave conduttrici Mediaset:

Con i paragoni si rischia sempre di andare fuori strada. Vivo ogni edizione in modo intimo. Ogni puntata è un’avventura. Quando c’era Alessia avevo otto anni in meno ed ero diverso. Ora condivido la scena con una persona che conosco da una vita e con la quale ho un legame divertente e genuino.

