Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone rivela: "Ecco com’è finita la querelle con Ilary Blasi"

Cecchi Paone racconta la verità sullo scontro in diretta a L'Isola dei Famosi con Ilary Blasi.

Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei protagonisti più chiacchierati della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato dal settimanale Mio, l'ex naufrago del reality show di Canale 5 ha spiegato i veri motivi del suo ritiro dal gioco e rivelato com’è finita la querelle con la conduttrice Ilary Blasi.

Cecchi Paone e Ilary Blasi: l'ex naufrago parla del loro rapporto

L'annuncio dello scioglimento delle coppie a L’Isola dei Famosi e i problemi di salute di Simone Antonini hanno portato Alessandro Cecchi Paone a prendere una drastica decisione, ovvero quella di lasciare definitivamente il programma. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Ilary Blasi, che ha cercato in tutti i modi di convincerlo a restare e accettare le nuove regole del gioco. A tal proposito, Cecchi Paone ha rivelato:

Mi è dispiaciuto che Ilary non capisse che aveva a che fare con qualcuno che considera l’amore per il compagno la cosa più importante. Lei pensava che fosse una delle cose che inventano gli autori per far parlare del programma, ma quando ci ha visti in trasmissione ha compreso il nostro amore e non ha osato dire più nulla.

Siamo stati invitati come coppia e abbiamo detto: insieme entriamo, insieme usciamo. E infatti così è stato. Apprezzo molto e apprezzerò sempre il fatto che abbia rispettato e tutelato Melissa. Ha evitato di parlare di lei quando non era necessario. Ilary è una donna che ha manifestato sensibilità e meriterà sempre la nostra riconoscenza e il nostro rispetto. Si è comportata da mamma capendo l’estrema delicatezza della situazione del mio compagno.

