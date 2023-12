Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati: cosa hanno rivelato sulle Nozze

Gossip TV

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, hanno coronato il loro sogno in divisione dei beni.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati con unione civile davanti ad Emma Bonino, il 22 dicembre. La coppia, che ha fatto molto discutere a causa delle grande differenza d’età, si è fatta conoscere a L’Isola dei Famosi e ora corona il suo sogno d’amore ma in separazione dei beni!

Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi ma…

Nonostante tra loro vi siano ben 39 anni di differenza d’età, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono innamoratissimi e hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio. I due ex protagonisti de L’Isola dei Famosi, nella cui nuova edizione sarà presente una nota sportiva, si sono uniti civilmente il 22 dicembre a Roma, davanti ad Emma Bonino, in attesa di celebrare un nuovo matrimonio in Spagna, dove Alessandro firmerà le carte per adottare la figlia del suo compagno. Intervistati dal Corriere della Sera, i due hanno parlato della decisione di sposarsi in divisione dei beni, lanciando una stoccata agli haters che hanno spesso e volentieri accusato Simone di volersi approfittare della notorietà di Cecchi Paone.

“L’unione sarà in regime di separazione di beni. Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse”.

Dopo aver rivelato di chiamarsi “Miao” in intimità, mandandosi messaggi romantici come due veri e propri piccioncini, Alessandro ha ammesso di non essere spaventato dalla differenza d’età, e di trovare molti lati positivi dalle diverse esperienze di vita vissute, che arricchiscono comunque la loro coppia. “Ho sempre frequentato partner giovani: mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro. Sono anche geloso! Lui è talmente bello! Non capivo che quando torna a Fermo, a casa sua, deve occuparsi della bambina, o fa i capelli alla nonna, è preso da mille incombenze e si dimentica di mandarmi il messaggio della buonanotte". Alessandro, inoltre, si è detto pronto ad adottare la figlia del marito, pur consapevole che la madre della bambina sarà sempre presente.

