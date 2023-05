Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone contro Nathaly Caldonazzo, volano accuse in diretta

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Alessandro Cecchi Paone ha rivelato il suo reale pensiero su Nathaly Caldonazzo.

Duro scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone, che ha rivelato i motivi del suo astio nei confronti della naufraga. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate de L'Isola sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity .

Nuovo scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri martedì 2 maggio 2023 su Canale 5, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone si sono resi protagonisti di un nuovo scontro in cui sono volate accuse e offese. Interpellato dalla conduttrice Ilary Blasi, il naufrago alla fine ha vuotato il sacco rivelando il reale motivo per cui continua a litigare con la showgirl:

Io non sapevo chi fosse Nathaly Caldonazzo. In albergo a Milano è venuta a salutarmi e le ho detto: "Ma tu chi sei?" Poi mi ha ricordato che ci siamo incontrati per caso in un Capodanno alle Mauritius 15 anni fa, ma non me lo ricordavo [...] C'è un motivo, ho cercato di tenerlo nascosto perché è la cosa più orrenda che qualcuno possa fare. Ha fatto di tutto per separare me e Simone. In mia assenza, ha detto cose orrende su di me e gli ha consigliato di lasciarmi. Gli ha detto: ‘Noi ci vedremo fuori da qui, solo se lo lasci'.

Nathaly Caldonazzo replica alle accuse di Alessandro Cecchi Paone

Dichiarazioni forti che hanno provocato la reazione immediata della Caldonazzo, che ha chiarito la sua posizione. L'opinionista Vladimir Luxuria, invece, ha cercato di capire qualcosa in merito al malore avuto in settimanale dalla naufraga. Malore, secondo Cecchi Paone, finto: "Chi è stata male è Claudia non lei. Lei non aveva nulla, nulla. Non stava male, appena sono andate vie le telecamere si è fatta un sontuoso bagno". Accuse che la naufraga ha subito rispedito al mittente:

Io ho avuto una frattura della seconda lombare trent'anni fa. Ho rischiato una paralisi. Ho avuto lo stesso sintomo dopo aver spostato un enorme pezzo di legno. Non stavo più sulle gambe, stavo crollando. Loro possono pensare quello che vogliono. Io ho preferito fare un accertamento.