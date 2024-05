Gossip TV

Isola dei Famosi, accuse di Pietro Fanelli a Tommaso Zorzi: "Chat private in cui mi chiede foto"

Il giovane torinese Pietro Fanelli, tra gli ex naufraghi della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha rivelato di avere degli audio di Tommaso Zorzi in cui l'ex gieffino gli chiede insistentemente foto in cambio del follow su Instagram