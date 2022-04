Gossip TV

Il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez torna a tuonare all'Isola dei Famosi: questa volta si scaglia contro Guendalina ed Edoardo Tavassi. Le accuse pesantissime dell'argentino.

Nuovo scontro al veleno sulle spiagge dell'Isola dei Famosi. Questa volta, sono state protagoniste due coppie del reality: Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo contro Jeremias e Gustavo Rodriguez.

Isola dei Famosi, accusa pesantissima di Jeremias Rodriguez contro i fratelli Tavassi: "Fate schifo, tutto per i soldi!"

Le parole del fratello minore di Belen, sono state molto dure nei confronti dei Tavassi che ha accusato di mettersi in mostra in televisione unicamente per uno scopo economico.

Il tutto ha avuto inizio quando Guendalina è tornata con alcuni cocchi, non rispondendo a Clemente che le aveva chiesto dove li avesse presi.

“Ricordati che siamo una comunità. Quando non potrai andarci tu, dovrò andarci io.”

Dopo le parole di Russo, Jeremias, ha aggiunto:

"E'qui che si vedono le persone. Il circo.”

La Tavassi ha prontamente ribattuto che poteva mangiarli dove li aveva presi, invece, per il gruppo, li ha anche trasportati per poterli far mangiare a tutti:

"I segreti saranno urlati ad alta voce", ha quindi tuonato Gustavo Rodriguez.

All'osservazione del padre di Belen, Guendalina ha voluto però puntualizzare:

"Io non ho nessun segreto. Io dovevo prendere le lumache ho trovato i cocchi. Se non li volete potete anche non mangiarli. Vi dispiace che abbiamo preso i cocchi."

A quel punto è intervenuto il fratello di Guendalina, rivolgendosi direttamente a Jeremias:

"La gente rosica perché vuole far vedere che le portano loro le cose. Perché è lo show. Se tu vedi che una ti ha portato i cocchi di’ grazie e basta. E mangia. Jeremias tu hai fatto l’amico ora sono tre giorni che non mi parli ti chiedo il perché e non me lo dici. Hai il problema che parlo con Nicolas. Io mi ero affezionato. Pensavo che fossi un amico, ho sbagliato io."

Dopo le parole di Edoardo, è arrivata la pensatissima accusa dell'argentino:

Non mi toccare. Ma di cosa stai parlando? Ma che stai dicendo? Se non ho niente. A me non piace la gente che parla male degli altri, lo fate tu e tua sorella. Fate schifo. Siete due fratelli pagliacci, tutti i reality che fate per i soldi…"

In confessionale, la Tavassi ha infine commentato che la coppia dei Rodriguez formata da Gustavo e Jeremias, la sta decisamente esasperando:

"Mi sto ricredendo su due persone: Jeremias e il papà. Avevo trovato l’amicizia, due persone meravigliose e generose. Invece da quando siamo arrivati qua una faccia da cavolo. Neri, arrabbiati. La mia pazienza sta veramente svanendo quindi penso che tra poco ci sarà l’uragano Guendalina."

