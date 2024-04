Isola dei Famosi 2024, i naufraghi sono appena arrivati in Honduras...e già si lamentano!

Gossip TV

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2024 sta per partire e i naufraghi hanno già da lamentarsi!

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi ripartirà lunedì 8 aprile su Canale5: in studio, a condurre il programma ci sarà Vladimir Luxuria, mentre a commentare le avventure dei naufraghi avremo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La nuova inviata sarà Elenoire Casalegno e i 14 naufraghi sono già pronti per mettersi in gioco...peccato che abbiamo già qualcosa di cui lamentarsi.

Isola dei Famosi 2024, i naufraghi sono già scontenti e non fanno che lamentarsi!

Tra i concorrenti che prenderanno parte a questa nuova edizione de L'Isola dei Famosi ci sono la nota attrice dei film degli anni '80 Marina Suma, lo chef Joe Bastianich, il vincitore della passata edizione di Masterchef Edoardo Franco e l'attore di Terra Amara Aras Senol, solo per citarne acluni. E, sembra che i il cast di naufraghi abbia già iniziato a lamentarsi delle condizioni in Honduras.

Non sorprende, considerando che sull'isola, i naufraghi devono affrontare fame e intemperie e convivere cercando di collaborare tra loro: una situazione non facile e che ha messo alla prova molti altri concorrenti. Eppure, questa potrebbe essere la prima volta che i concorrenti si lamentano... prima che il gioco inizi. A diffondere l'indiscrezione è stata la nota esperta di gossip della rete Deianira Marzano: in una storia pubblicata su Instagram, infatti, la gossippara ha scritto:

"I naufraghi sono arrivati sull'isola, pare che alcuni già si lamentino perché non hanno dormito tutta la notte e una in particolare aveva i piedi come due zampogne per la pressione del viaggio in aereo"

Visto ciò a cui dovranno andare incontro, le premesse non sono delle migliori e si spera che il cast di concorrenti abbia ben chiaro a cosa va incontro. Riusciranno i 14 concorrenti ad adattarsi alle intemperie dell'isola, senza soccombere? Non ci resta che attendere lunedì 8 aprile per scoprire come inizieranno questo viaggio.

