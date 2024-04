Isola dei Famosi 2024, i concorrenti non vip sono già noti! Ecco dove li abbiamo visti!

Gossip TV

A sorpresa, all'Isola dei Famosi 2024 sono approdati anche 4 concorrenti non vip: ecco chi sono e dove li abbiamo già visti!

Ieri sera, su Canale5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2024: alla conduzione, Vladimir Luxuria, per la prima volta in questo ruolo, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese in veste di opinionisti. In Honduras, l'inviata che ha sostituito Alvin è, invece, Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi 2024, ecco chi sono i 4 concorrenti non vip e perché sono già famosi!

A sorpresa a Playa Espinada sono sbarcati 4 concorrenti non famosi, che, tuttavia, sembrano avere già il loro discreto numero di followers sui social e non sono esattamente degli sconosciuti. Questi naufraghi non vip sono approdati 2 giorni prima dell'inizio ufficiale del reality e hanno dovuto sostenere delle prove per poter trovare Playa Espinada e garantirsi l'immunità, potendo invece nominare i naufraghi famosi. I 4 concorrenti inquestione sono Khady Gueye, Peppe di Napoli, Pietro Fanelli e la contessa Alvina Vereconda Scortecci.

Forse, i loro nomi non vi diranno nulla, ma non si tratta esattamente di concorrenti completamente sconosciuti al mondo televisivo: Khady Gueye, ad esempio, è una famosa modella e ha preso parte alla terza edizione del reality Ex on the Beach. Inoltre, il suo profilo social conta ben 115.000 followers, non esattamente un profilo da non vip.

Altrettanto noto sui social è il pescivendolo Peppe di Napoli: nel suo video di presentazione ha raccontato di aver iniziato a lavorare con il padre quando era ancora molto piccolo, spesso, anche svegliandosi all'alba per aiutarlo. Il concorrente vanta un seguito di oltre 200mila followers su Instagram ed è protagonista di un programma di Discovery + Do you like pesce?. I suoi video con la mercanzia del giorno e delle sue ricette sono virali sul web.

La contessa Alvina Verecondi Scortecci, invece, è una penalista e anche se non è direttamente connessa al mondo dello spettacolo, secondo quanto riferito da Isa&Chia, è la sorella di Costantino Della Gherardesca, da parte di padre. Tra lei e Peppe di Napoli sono già esplosi i primi litigi: per la contessa, infatti, sembra che la vita sull'Isola sia molto più dura di quanto pensasse e non sembra propensa a sporcarsi le mani per potersi adattare alla alle nuove condizioni.

Infine, il poeta anti-social dell'Isola, Pietro Fanelli, che si è già fatto notare per aver dato una risposta piccata alla conduttrice ieri in puntata. Pietro, nel suo video di presentazione, afferma di non amare il mondo dei reality e di essere poco abituato alle telecamere, che ha definito un "malessere", ma a quando pare ha già preso parte a un programma televisivo. Lo scorso anno, infatti, è stato tra i concorrenti del reality Netflix Summer Job, condotto da Matilde Gioli. In questo reality, un gruppo di ragazzi di famiglia agiata e che non hanno mai lavorato si è dovuto mettere in gioco svolgendo anche lavori molto pesanti. Non esattamente uno scenario per il tipico artista solitario e che sembra disdegnare la popolarità. Sui social, anche il profilo di Fanelli vanta un discreto numero di followers: ben 27.500.

