Gossip TV

Annunciata la quinta concorrente ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: Elisa Isoardi parte per l'Honduras.

Si accendono i riflettori sulla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale5 che quest’anno vedrà la conduzione di Ilary Blasi. Sul profilo Instagram del programma è apparsa la foto della quinta concorrente ufficiale, che si va ad aggiungere al cast finora composto da Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi e dallo youtuber Awed. Chi è la nuova naufraga?

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi è la quinta concorrente ufficiale

Continuano ad aggiungersi nomi importanti al cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. A pochi giorni dal debutto del reality show di Canale5, condotto da Ilary Blasi che potrà contare sull’appoggio dell’inviato Massimiliano Rosolino, sulla pagina Instagram del programma appare il nome di Elisa Isoardi.

La bellissima presentatrice, originaria di Cuneo, ha iniziato la sua carriera nel mondo delle Miss partecipando nel 1998 a Miss Muretto e nel 2000 a Miss Italia, dove si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Nello stesso anno, la Isoardi si trasferisce a Roma per intraprendere studi di recitazione presso la scuola sperimentale Agorà. Conseguito il diploma, Elisa si trasferisce a Milano dove lavora come modella mentre nel 2005 torna nella Capitale dove entra nel cast di Guarda che Luna, nelle vesti di inviata. Da qui una rapida scalata al successo che la fa diventare uno dei volti più amati della Rai.

Unica nota dolente rimane la conduzione de La prova del cuoco che chiude a giugno 2020 per mancanza di ascolti. Dopo essersi messa alla prova con Raimondo Todaro nella quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, la Isoardi approda ufficialmente nel cast de L’Isola dei Famosi. Il successo si accompagna alla curiosità per la sua vita privata, che finisce in pasto ai giornali a causa della sua relazione con Matteo Salvini, leader della Lega Nord, che si conclude nel 2018. Elisa si unisce a Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi e allo youtuber Awed, pronta a mettersi alla prova sulle spiagge insidiose dell’Honduras.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.