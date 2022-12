Irama, arriva la confessione sulle sue ex fidanzate: "Vi spiego il perché del loro odio"

Gossip TV

Il cantante Irama si è aperto a proposito della sua situazione sentimentale e delle sue ex fidanzate. In particolare ha raccontato perché dopo la rottura, tutte lo odiano così tanto. Ecco cosa ha detto.

In una lunga intervista a Il Corriere della Sera, il cantante Irama ha raccontato della sua infanzia, degli artisti che ascoltava da bambino (Guccini e De Andrè per lo più) e del profondo affetto che lo lega ai suoi nonni. Dopo aver abbandonato la scuola a 17 anni, si è dedicato completamente alla musica: oggi, ha vinto 39 dischi di platino.

Irama, la musica e l'amore

Non deve essere stato semplice lasciare la scuola a soli 17 anni, eppure, i genitori di Irama si mostrarono molto comprensivi: lui aveva dimostrato di sapersi mantenere da solo, che quella era la sua strada e che la musica sarebbe stata una costante nella sua vita. "Non era solo un sogno, ma stava diventando il mio lavoro. Ancora adesso, però, mi fanno battutine perché non ho finito le scuole".

La sua carriera non è stata tutta in discesa: il discreto successo a Sanremo, tra le Nuove Proposte, poi di nuovo un tentativo ad Amici, dove ha ottenuto la vittoria: "Gran parte del mio inizio è merito di Maria De Filippi". Dopo le numerose hit estive, Irama prende la decisione di lasciare l'Italia e trasferirsi all'estero per lavorare. E, in tutto questo, c'è stato anche il tempo per innamorarsi, sebbene, le sue fidanzate si trovino poi a odiarlo.

Il perché lo racconta Irama stesso al Corriere: il motivo è il suo lavoro, che non gli concede mai molto tempo libero, neppure per una vacanza -"Non ne faccio una da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa" - ha dichiarato. E, per questo le sue ex fidanzate finivano per odiarlo e poi lasciarlo. Capitavano anche viaggi, certo, ma con l'incertezza di vederlo partire dopo una manciata di ora. Eppure, attualmente è fidanzato, anche se preferisce non mostrare la sua vita privata sui social:

"La mia popolarità è legata alla musica, non al mio nome. Non ho nulla contro chi decide di fare della propria vita un reality sui social, ma io mi sono sempre sentito un c******* a firmare qualsiasi cosa, anziché viverla".