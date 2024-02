Ilary Blasi riceve il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia e non risponde a una domanda su Cristian Iovino

Gossip TV

Ilary Blasi ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, ma alle domande di Valerio Staffelli su Cristian Iovino ha preferito non rispondere...

Ieri sera, a Canale5, è andato in onda un servizio di Striscia la Notizia riguardante Ilary Blasi: la conduttrice di Mediaset ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro d'Oro, ma ha anche glissato su una domanda a proposito di Cristiano Iovino, con cui prese il famoso caffè che avrebbe dato il via alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Striscia la Notizia, Ilary Blasi riceve il Tapiro d'Oro e glissa su una domanda su Cristiano Iovino

Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro alla conduttrice e l'ha fermata per chiederle della situazione con Cristiano Iovino, il ragazzo con cui Ilary Blasi e la sua amica avrebbero preso il famoso caffè a cui si sarebbe appellato Totti per giustificare la mancanza di fiducia nella moglie. Mentre nel documentario Unica su Netflix, Blasi ha svelato che tra lei e il personal trainer non c'è stato altro che un caffè, in alcune recenti interviste, Iovino si è fatto avanti dichiarando che, al contrario, tra lui e la conduttrice c'è stata una vera e propria "frequentazione intima".

Ilary Blasi ha già risposto alle accuse di Iovino lo scorso fine settimana, a Verissimo, dichiarando:

"Mi fa sorridere che questa intervista sia arrivata proprio in questo momento, perché Cristiano è stato chiamato a testimoniare proprio da Francesco. Lo ringrazierò sempre perché mi ha rivelato delle cose che mi hanno fatto capire davvero chi fosse Francesco."

Raggiunta da Staffelli, che ha chiesto nuovamente alla conduttrice una spiegazione sulle parole di Iovino e sulle incongruenze presentate dalle versioni di entrambi, Blasi ha preferito non rispondere direttamente alla domanda:

"Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso"