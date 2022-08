Ilary Blasi racconterà la verità sulla rottura con Francesco Totti a Verissimo? Le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Ilary Blasi accetterà l'invito di Silvia Toffanin per parlare della sua attuale situazione sentimentale?

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco. Proprio nelle ultime ore, Alberto Dandolo ha rivelato che la popolare e amata conduttrice de L'Isola dei Famosi pare sia combattuta sull’accettare o meno l’invito di Silvia Toffanin ad andare a Verissimo e raccontare tutta la sua verità.

Ilary Blasi pronta a raccontare la sua verità a Verissimo?

Dopo aver annunciato con un comunicato stampa la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi ha preferito stare lontana dai riflettori. A far luce sulla situazione ci ha pensato Dandolo sulla sua rubrica sul magazine Oggi dove ha parlato della showgirl e del periodo complesso che dovrà affrontare dopo l'estate per via della battaglia legale legata alla separazione da Francesco Totti:

E’ assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica Silvia Toffanin a rivelare tutta la sua verità in esclusiva a Verissimo…[...] Le persone più vicine alla Blasi, a partire dalla sua agente, stanno spingendo affinché si concretizzi l’ospitata Tv…

Cosa decidera di fare Ilary? Intanto, continuano i rumor anche sulla frequentazione tra Totti e Noemi Bocchi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l'ex calciatore della Roma sia attualmente in vacanza in un appartamento al Circeo insieme a Noemi. Sarà davvero così?