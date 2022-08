Andrea Damante ed Elisa Visari vicino all’addio? ''Crisi, lui ha una doppia vita''

Gossip TV

Andrea Damante ed Elisa Visari pronti a lasciarsi? Il deejay rompe il silenzio.

Andrea Damante ed Elisa Visari fanno coppia fissa ormai da tempo e sembrano più sereni che mai. Un’indiscrezione, tuttavia, mette in luce la possibilità che dietro la maschera social vi sia un grave crisi in atto e Damante replica così ai rumors.

Andrea Damante spegne il gossip: c’entra Elisa Visari

Dopo la lunga e tormentata relazione con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha conosciuto e si è innamorato di Elisa Visari, la quale sembra aver deciso di non ascoltare le chiacchiere che dipingevano il deejay come traditore seriale, concedendogli un po’ di fiducia. Così, tra Damante e Visari è nata una bellissima storia d’amore che sembra procedere senza particolari intoppi, per la gioia dei fan dell’ex tronista che lo vedono molto sereno e felice.

Poche ore fa, tuttavia, Alessandro Rosica ha lanciato un gossip bomba sulla coppia, parlando di crisi profonda dovuta alle nuove bravate di Damante. “Profonda crisi, complice soprattutto la doppia vita notturna del DJ. Il lupo perde il pelo…”. L’esperto di gossip ha suggerito che Andrea fosse ricaduto nella spirale dell’infedeltà, e lui ha voluto smentire categoricamente, soprattutto la crisi con Elisa. Damante, tramite Instagram, ha postato alcune Stories dedicate alla sua fidanzata dalle quali traspare tutto il suo amore.