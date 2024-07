Ilary Blasi, perché all'ultimo è stata sostituta alla conduzione de La Talpa: il motivo

Gossip TV

Mediaset sarebbe in trattativa con nota conduttrice sportiva Diletta Leotta per la conduzione della nuova edizione de La Talpa. Fino a maggio scorso, tuttavia, il nome che circolava al timone era quello di Ilary Blasi. cosa è successo?

Dopo un'assenza di ben 15 anni, il reality show La Talpa farà il suo tanto atteso ritorno questo autunno, in prima serata su Canale 5, in una versione rinnovata e ricca di sorprese.

"L’incidente con Irama penso che sia stata una cosa che non è andata giù a Mediaset" parla Gabriele Parpiglia e spiega perché la Blasi sarebbe fuori dalla conduzione de La Talpa

Secondo quanto riportato recentemente dal portale TvBlog, alla conduzione del reality non ci sarà Ilary Blasi come inizialmente ipotizzato, ma una celebre conduttrice sportiva che farà il suo debutto in Mediaset: Diletta Leotta, nota da anni per la sua presenza nelle dirette sportive di DAZN.

Nel cast è stato anche ufficializzato il primo concorrente, l'ex calciatore oggi opinionista sportivo Nicola Ventola e al bomber si aggiungeranno altri volti noti. Il reality infatti è pronto a selezionare - come svelato da Dagospia - altri nomi dello spettacolo ma il cast non sarà esclusivamente composto da celebrità quindi offrirà una combinazione di volti noti e persone comuni, offrendo una maggiore varietà di personaggi e storie.

E non è finita qui perché secondo le ultime indiscrezioni, Diletta, fresca di nozze con il portiere tedesco Loris Karius, potrebbe essere affiancata proprio dal neo marito nel team del reality. “La suggestione che circola è che Loris Karius, marito di Diletta Leotta e portiere attualmente senza squadra, possa in qualche modo essere coinvolto nella trasmissione Mediaset che vedrà alla conduzione la moglie” scrive Tv Blog. Un'ipotesi non da escludere visto che al momento Karius è attualmente svincolato dopo l'ultima stagione al Manchester Utd. Diletta e Karius potrebbe debuttare a Mediaset insieme? Staremo a vedere. La presenza della conduttrice sportiva è ad ogni modo già certa.

Ciò che molti si domandando è il motivo per il quale Ilary Blasi non sarà al timone del reality come previsto inizialmente. Ebbene, secondo quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia a Radio Marte, alcuni atteggiamenti dell'ex moglie di Francesco Totti, oggi al timone di Battivi Live non sarebbe piaciuti ai vertici di Mediaset.

“ Credo che l’incidente con Irama penso che sia stata una cosa che non è andata giù a Mediaset. Mi riferisco al momento in cui a Battiti Live ha detto una cosa del tipo ‘io sono qui ma che ne so della musica, sono gli autori che mi scrivono queste cose’.

Ilary nel mentre, ha terminato le riprese della seconda parte del documentario "Unica", il docu-film di Netflix in cui ha raccontato la sua versione dei tradimenti e del divorzio da Francesco Totti e sarà inoltre protagonista al cinema in un film di Giampaolo Morelli, "L'amore e altre seghe mentali", che uscirà nelle sale il prossimo 17 ottobre.