Ilary Blasi, la storia d'amore con Bastian Muller va a gonfie vele: presentazioni ufficiali in famiglia

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller va a gonfie vele: l'imprenditore tedesco e la conduttrice sono sempre più innamorati, tanto che hanno cenato insieme alla famiglia di lei, ufficializzando la loro storia.

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller prosegue a gonfie vele: dopo le vacanze di Natale insieme, la coppia si è concessa altri weekend romantici e una cena in famiglia, con tanto di presentazioni.

Ilary Blasi felice al fianco di Bastian Muller, Totti è solo un lontano ricordo

Dopo l'inizio dell'anno a Bangkok, la coppia è volata a Parigi per una romantica vacanza e in occasione del soggiorno parigino la showgirl e conduttrice ha pubblicato le prime foto con Bastian Muller attraverso alcune storie sui suoi profili social. Ora, i due hanno deciso di ufficializzare il loro legame con una cena in famiglia e con gli amici più stretti di Ilary Blasi, nel corso di un weekend sulla neve.

Ilary Blasi ha condiviso, infatti, sul suo profilo Instagram, diverse foto in compagnia dell'imprenditore tedesco: ormai il ricordo dell'ex marito Francesco Totti è lontano e la showgirl sembra aver trovato la felicità insieme a Bastian Muller. I due stanno dimostrando di essere davvero decisi a portare avanti questa frequentazione nella maniera più seria possibile, dato che ci sono state anche le prime cene con i tre figli della conduttrice, Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con Totti.

La secondogenita della coppia ha anche condiviso nei giorni scorsi alcune foto con la mamma e delle dediche dolcissime per dimostrarle la sua vicinanza e il suo amore, dopo il difficile periodo che ha trascorso a lottare per la separazione dall'ex marito.