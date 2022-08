Gossip TV

Mentre Francesco Totti è a Sabaudia con i figli, Ilary Blasi si sta concedendo altri giorni di relax in montagna. Ma la vera pace è ancora lontana...

Come già annunciato nei giorni scorsi, Ilary Blasi si trova in montagna come testimoniato dalle nuove foto che la conduttrice ha postato su Instagram. Nuovi scatti dell'ex compagna di Francesco Totti che la ritraggono davanti al lago di Braies, un piccolo e incantevole lago alpino nei pressi di Bolzano.

Ilary Blasi in vacanza sulle Dolomiti mentre "Francesco Totti ha iniziato a portar via tutte le sue cose"

Ilary si troverebbe con le due sorelle Meroly e Silvia senza i figli che sono in compagnia di Totti nella villa a Sabaudia dove la coppia ha trascorso quasi un ventennio di vacanze estive insieme. Si direbbe che la 41enne romana sia alla ricerca di un silenzio e un isolamento che solo determinati paesaggi possono offrire. Ma la pace è decisamente ancora lontana. Secondo quando riferisce ThePipolGossip, proprio negli ultimi giorni, Francesco Totti ha approfittato della sua assenza per prendere tutte le sue cose per potersi trasferirsi definitivamente altrove. Dove? Stando quanto viene riferito, sempre più insistentemente, Totti andrà presto a vivere con proprio con Noemi Bocchi, la donna di cui si è innamorato.

"Ilary Blasi, per la prima volta, tradisce la sua amata Sabaudia - si legge sul portale - e per star lontano da paparazzi sotto casa e sopra i tetti, ma soprattutto per non incrociare il suo ex Francesco Totti, ha scelto la montagna per allontanarsi dal suo buen retiro in un estate che non immaginava così ‘calda’. La Blasi ha scelto le Dolomiti e il silenzio delle montagne senza rinunciare a scatti sexy dedicati ai suoi fan perché, ricordiamolo, Ilary è single e il suo cuore batte solo per la sua famiglia. Alcune lettrici ci segnalano che la Blasi, senza figli perché sono con il padre, parlava del suo ex marito dicendo che i due non si erano incrociati e lui ha iniziato a portar via le sue cose da casa. Il presente/futuro di Totti è sotto lo stesso tetto con Noemi."

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Totti e la Bocchi verranno presto allo scoperto, precisamente "quando la battaglia legale con Ilary Blasi sarà finita."

"Per il momento preferisco non farsi vedere in pubblico almeno fino a quando la battaglia legale con Ilary Blasi non sarà finita. E finalmente tutti potranno costruirsi un nuovo equilibrio."