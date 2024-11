Ilary Blasi ha denunciato Francesco Totti per aver lasciato la figlia Isabel sola in casa

Gossip TV

La Blasi ha presentato una denuncia contro l'ex marito per abbandono di minore.

Terremoto tra gli ex coniugi Totti. Nonostante nell'ultima udienza si era parlato di un clima più disteso tra Ilary Blasi e l'ex capitano giallorosso durante l'ultima tappa della loro separazione in tribunale, è di oggi una notizia clamorosa che coinvolgerebbe la figlia più piccola della coppia, Isabel,che ha 8 anni.

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti con l'accusa di abbandono di minore

Questo nuovo capitolo rischia di avere pesanti ripercussioni penali. L''inchiesta è stata avviata sulla base di una denuncia della conduttrice televisiva contro l'ex capitano giallorosso, che ora è sotto accusa per abbandono di minore. Il fatto al centro della vicenda coinvolge la figlia Isabel, di 8 anni: secondo la Blasi, Totti l'avrebbe lasciata sola in casa. La scoperta sarebbe avvenuta durante una videochiamata tra la madre e la bambina, in cui Ilary Blasi si sarebbe accorta che il padre non era presente nell'abitazione. Ilary ha contattato la polizia, e gli agenti del commissariato di Ponte Milvio sono intervenuti nella residenza per verificare la situazione. Tuttavia, la difesa di Totti sostiene che, al momento dell'arrivo della polizia, fosse presente una baby sitter a prendersi cura della piccola Isabel. L'ex capitano della Roma, che si trovava a cena in un ristorante vicino, sarebbe rientrato subito a casa appena avvisato dell'accaduto.

Il reato di abbandono di minore è punibile con una pena che varia da sei mesi a cinque anni di reclusione, e viene perseguito d'ufficio. E' stata aperta un'indagine della Procura di Roma e ci saranno accertamenti per verificare cosa realmente sia successo. In caso le accuse risultassero infondate, Totti potrebbe a sua volta querelare l’ex moglie per calunnia. Come riporta Il Messaggero, la coppia ha l’affidamento condiviso dei figli, "anche se la loro residenza prevalente resta nella mega villa dell’Eur, che era la casa coniugale. Quindi, nei giorni in cui Isabel è sotto la responsabilità di Totti, lui ha l’obbligo di non lasciarla da sola, cioè senza una persona maggiorenne. Non è sufficiente, di conseguenza, nemmeno la presenza della sorella Chanel, perché ha ancora 17 anni."

Il 5 novembre scorso, i due ex coniugi si sono ritrovati di nuovo in tribunale a Roma per proseguire la procedura di separazione. Rispetto agli incontri precedenti, caratterizzati da alta tensione e risentimenti reciproci, entrambi sono apparsi visibilmente più sereni e distesi. Ci sarebbe stata infatti una stretta di mano tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva. Questo segnale di distensione ha fatto ipotizzare che le trattative per un accordo sul divorzio fossero ormai a buon punto ma con la nuova vicenda, sembra che sia di nuovo tutto precipitato.