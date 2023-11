Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi? La coppia risponde così

Gossip TV

Insistenti voci sulla crisi di coppia tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia replica così alle indiscrezioni.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono in crisi? La presentatrice romana e lo sportivo sono spesso al centro del gossip e anche questa volta si parla di una rottura. Ecco perché e la smentita attraverso il settimanale Chi.

Ilary Blasi e Bastian Muller, cosa succede?

Da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è al centro del gossip per la sua vita sentimentale e la nuova relazione con lo sportivo Bastian Muller. La presentatrice romana è innamoratissima ma, come logico che sia, non spende tutto il suo tempo con il fidanzato che ha anche molti impegni lavorativi, che lo portano spesso fuori dell’Italia. Blasi, al contempo, è anche una madre impegnata di tre splendidi figli che hanno esigenze diverse, e che assorbono molto del suo tempo.

Insomma, Ilary e Bastian un po’ come tutte le coppie del mondo hanno anche altro da fare oltre all’amoreggiare in giro per il mondo, tra lussuosi hotel e viaggi che regalano esperienze mozzafiato. Peccato che gli amanti del gossip sembrano pronti a non tenerne in alcun modo conto, parlando sempre più spesso di crisi tra i due.

L’ultimo caso risale a pochi giorni fa, quando prima di volare per Istanbul, Ilary ha trascorso un pomeriggio al museo con le figlie, senza il suo Bastian. A mettere a tacere nuove indiscrezioni ci ha pensato la paparazzata del settimanale Chi, che mostra Blasi insieme alla sua dolce metà e la piccola Isabel mentre fanno insieme la spesa, prima di tornare nella lussuosa dimora all’Eur, che è rimasta alla romana e ai figli, mentre Francesco Totti si è trasferito in un attico a Roma Nord con la nuova compagna Noemi Bocchi. Tra i due, insomma, procede a gonfie vele e la crisi è solo un'idea infondata.