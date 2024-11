Ilary Blasi e Bastian Muller aspettano un figlio? “Ecco le prime foto col pancino”, lo scoop di Diva e Donna

Gossip TV

Ilary Blasi è in dolce attesa del suo primo figlio con Bastian Muller? La foto sospetta del magazine Diva e Donna.

Ilary Blasi è in dolce attesa del suo primo figlio con Bastian Muller? Per ora non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma il settimanale Diva e Donna sembra sicuro di questa notizia e lancia un indizio che fa parlare.

Ilary Blasi e Bastian Muller presto genitori?

Nell’ultimo numero della rivista, appare uno scatto della coppia in un momento tenero: Ilary è posizionata di fronte, con Bastian che la cinge dolcemente da dietro, mentre posa una mano sulla sua pancia, quasi a volerla proteggere o accarezzare con delicatezza.

La didascalia scelta per accompagnare l’immagine è eloquente: "Per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Un figlio in arrivo con Bastian", suggerendo un imminente arrivo di un bebè.

Negli ultimi mesi non sono mancate le voci su una possibile gravidanza della conduttrice, anche se si sono poi rivelate infondate. Stavolta, però, il gossip torna a rimbalzare con forza, alimentato da questi scatti che sembrano raccontare una storia diversa. Se le indiscrezioni fossero vere, per Ilary Blasi, che ha 42 anni, questo sarebbe il quarto figlio. La conduttrice è già mamma di tre ragazzi avuti dall'ex marito, il leggendario calciatore Francesco Totti: Cristian, che ha da poco compiuto 18 anni, Chanel, che ne ha 17, e la piccola Isabel, di 8 anni. La loro famiglia ha sempre attirato l’attenzione del pubblico, e un altro arrivo renderebbe ancora più emozionante questa nuova fase della vita di Ilary. Il legame tra la Blasi e Bastian Muller, imprenditore tedesco ed erede di una famiglia nota nel settore delle costruzioni, è iniziato due anni fa e sembra crescere sempre più forte. Muller, che ha 33 anni, non è mai stato sposato e non ha figli, quindi la prospettiva di un erede sarebbe una novità assoluta per lui.

Nel frattempo, il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra iniziare a distendersi. Il 5 novembre, i due ex coniugi si sono incontrati presso il tribunale di Roma per proseguire la procedura di separazione. A differenza degli incontri precedenti, questa volta l’atmosfera è apparsa più serena e meno carica di tensioni rispetto ai mesi passati. Come riportato da Repubblica, non è passato inosservato il gesto simbolico di una stretta di mano tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva, segnale che potrebbe suggerire un possibile accordo imminente sul divorzio. Finora, però, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Ilary Blasi è attualmente impegnata con diversi nuovi progetti professionali, tra cui un seguito di Unica, la seconda serie Netflix dedicata, questa volta, ad aspetti più intimi della sua vita ma anche all'incontro con Bastian che ha rapito il cuore della showgirl.