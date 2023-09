Ilary Blasi dentro o fuori Mediaset? Ecco la verità

Gossip TV

Tra i molti cambiamenti sulle reti Mediaset molti si chiedono se Ilary Blasi sia dentro o fuori l'azienda. Ecco cosa scrive Dagospia sulla sorte della conduttrice de Le iene.

Dopo l'estenuante telenovela della sua estenuante separazione da Francesco Totti, con borse e orologi annessi, si torna a parlare di Ilary Blasi, onnipresente protagonista di profumati spot televisivi, per il suo futuro professionale, finora legato in prevalenza a Mediaset, per cui è stata conduttrice di Le iene, Lisola dei famosi e Il Grande Fratello VIP, oltre che in tempi (molto) più lontani Letterina. Nel riassetto delle reti voluto da Pier Silvio Berlusconi in seguito alla scomparsa del padre, molti vecchi volti sono stati sostituiti e alcuni si sono chiesti se tra le "epurate", oltre a Belen e Barbara D'Urso, potesse esserci anche Ilary Blasi. A chiarire sulla sua probabile sorte in Mediaset è stato il solito Dagospia.

Il futuro di Ilary Blasi in Mediaset

Secondo quanto riporta Dagospia, la situazione di Ilary Blasi a Mediaset non sarebbe paragonabile a quella delle altre "silurate", ma molto migliore. Il suo, si legge, "non è un nome inviso all'azienda" e lei “non ha sbattuto la porta o fatto dichiarazioni fuori posto”. In questo momento di riorganizzazione, giustamente, si pensa anche a chi si è sempre comportato bene coi suoi datori di lavoro, e a quanto pare, sempre citando Dagospia, "Ilary Blasi continuerà a essere un volto di Canale 5". Tutto dipende da quel che si deciderà su L'Isola dei Famosi, programma che potrebbe esserle nuovamente affidato. Gli ammiratori dell'ex signora Totti, attualmente impegnata in una nuova storia d'amore con Bastian Muller, possono dunque stare tranquilli: non vedranno Ilary Blasi solo nelle pubblicità dei deodoranti, ma la ritroveranno probabilmente alle prese con un impegno più importante sulla rete principale del Biscione. Quanto alla telenovela della separazione da Totti, nuove puntate sono attese dal 20 settembre, quando la modella e conduttrice dovrà tornare in tribunale per un nuovo capitolo della causa.