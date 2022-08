Gossip TV

La conduttrice e giornalista romana, intervistata dal magazine F.

La conduttrice e giornalista romana, Ilaria D'Amico, si è raccontata a cuore aperto al magazine F.

La D'Amico, che tornerà sullo schermo dopo due Ilaria D'Amico: "Ilary Blasi per Francesco Totti era un grande punto di equilibrio! anni di assenza nel nuovo talk di Rai 2 Che c’è di nuovo, ha parlato proprio di questa nuova avventura televisiva dove potrà mettersi in luce in una veste nuova, lontana anche dal mondo del calcio che per anni l'ha vista tra le maggiori protagoniste con la sua lunga conduzione sportiva su Sky.

Ilaria D'Amico: "Ilary Blasi per Francesco Totti era un grande punto di equilibrio"

“Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche i fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”, ha spiegato la D'Amico, rivelando anche il sostegno di Gigi Buffon.

Nei due anni di stop, ha ammesso la conduttrice, è stato più facile essere accanto al suo compagno con il quale ha potuto viere un lungo periodo di serenità nonostante i continui rumors su una crisi in realtà inesistente. A tal proposito, l'ex portierone della nazionale avrebbe voluto fare un comunicato, ma lei glielo ha impedito. Perché? “Gli ho detto: ‘Tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero'”.

Un rapporto tumultuoso con i paparazzi e con i giornalisti:

"Eravamo sempre insieme – ha raccontato - con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata"

"Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario - ha proseguito - credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: ‘Facciamolo quando smetto di giocare’. E io: ‘Guarda che non intendo sposarmi con il bastone'

Infine per ciò che concerne il gossip del momento che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi, la D'Amico ha dichiarato: “Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse”, ha sottolineato.

“La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”.