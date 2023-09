Il Mercante in Fiera, svelato il nome della nuova Gatta Nera!

Gossip TV

Dopo polemiche e smentite è arrivata la conferma ufficiale: ecco chi sarà la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera.

La nuova edizione de Il Mercante in Fiera inizierà il 25 settembre su Rai2 a distanza di diversi anni dalla prima messa in onda su Italia1. Mentre alla conduzione tornerà Pino Insegno, il ruolo della Gatta Nera, assegnato ad Ainett Stephens nella prima edizione, è stato dato a una nuova soubrette, tra non poche polemiche.

Il Mercante in Fiera, ecco chi è la nuova Gatta Nera!

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, Pino Insegno aveva presentato la nuova edizione de Il Mercante in Fiera, svelando che per il ruolo della Gatta Nera avrebbero cercato qualcuno di nuovo, perché la precedente Gatta, Ainett Stephens "era cresciuta un po' troppo". Le sue parole avevano scatenato l'indignazione del pubblico e provocato una piccata risposta di Stephens, la quale aveva sottolineato lo squallore delle dichiarazioni dell'ex collega e la presenza di un doppio standard nella scelta che era stata fatta di lasciare al timone Insegno. Dopo diverse polemiche, era giunta la conferma che Stephens non sarebbe stata confermata e che la produzione era alla ricerca di una nuova Gatta Nera.

Qualche settimana fa era emersa la notizia che a prendere il ruolo della figura al fianco del conduttore sarebbe stata Candelaria Solorzano, ma la 28enne era stata poi scartata dai vertici Rai in quanto era apparsa in un video in cui "compiva azioni non compatibili con il ruolo chiamata a ricoprire". A inizio settembre, Davide Maggio aveva diffuso un secondo rumor: la nuova Gatta Nera sarebbe stata Lavinia Abate, ex Miss Italia 2022. E, oggi, è giunta la conferma ufficiale:

"Lavinia Abate, Miss Italia 2022, dopo un'estate piena di emozioni in giro per l'Italia, comincia un nuovo percorso con il suo debutto televisivo ufficiale. Il suo punto di partenza è il famoso game show Il Mercante in Fiera, condotto da Pino Insegno. Il programma torna su Rai2 il 25 settembre, con tante novità, tra cui il ruolo che ricoprirà la nostra Lavinia, la Gatta Nera. Un personaggio iconico che segna le sorti dei giocatori e che siamo certi lei renderà inedito e speciale con le sue doti. Orgogliosi di te, Lavinia, buon lavoro per questa importante opportunità che ti auguriamo sia solo la prima di tante in futuro"