Diana Del Bufalo conferma la Love Story con Patrizio poi ricorda Amici: ''Non scorderò mai…''

Gossip TV

Diana Del Bufalo, in fermento per i nuovi progetti che la vedono protagonista, confessa di essere molto innamorata poi ricorda la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Spumeggiante e accattivante, Diana Del Bufalo è senza dubbio uno dei talenti lanciati da Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventitreesima edizione. In attesa di conoscere le anticipazioni sulla nuova edizione del programma di Canale 5, l’attrice e cantante svela cosa provò ad esibirsi al Serale, per poi confermare la love story con Patrizio.

Diana Del Bufalo, cosa pensa del suo passato ad Amici

Protagonista di un nuovo film Amazon Prime Video in uscita nel 2024 nonché dello spettacolo teatrale Cabaret, Diana Del Bufalo sta conoscendo da diversi anni un’incredibile popolarità data anche dal grande consenso che raccoglie per i suoi progetti televisivi e cinematografici. Diana è amatissima, infatti, sin dai tempi della sua partecipazione ad Amici dove spiccò tra gli alunni della decima edizione del talent show di Maria De Filippi. Come dimenticare, ad esempio, la cantante che veste i ruoli di una moderna Marilyn Monroe mentre canta “Happy Birthday” a Rudy Zerbi. Intervistata da Super Guida Tv, Diana ha commentato così la sua esperienza nel programma di Canale 5

Leggi anche Amici, Maddalena Avevi confessa tutto: "Emanuel Lo mi ha..."

“Amici è stata un’esperienza stupenda, mi ricordo quando cantavo nel grande teatro del serale e cantavo con gli Cuffie in-Ear, Monitor, e sentivo tuttaml’orchestra ed era bellissimo. Per me era la mia prima esperienza, a livello di canto, di televisione, di tutto. È stata un’emozione unica che non scorderò mai”.

Del Bufalo ha ammesso di non sentirsi molto portata per la conduzione, forse anche perché non nutre particolare interesse per nessuno dei programmi in onda attualmente. Al momento, infatti, Diana preferisce pensare al cinema e confida che vorrebbe ottenere un ruolo d’azione perché le piace mettersi alla prova e superare i propri limite, e pensa poi all’amore con Patrizio.

L’attrice conferma la love story e commenta così quando le chiedono dove si vede tra 10 anni: “Beh sicuramente con Patrizio, spero. Mi immagino felice e appagata dalla vita. Viaggiatrice, mi piacerebbe tanto viaggiare per il mondo”. Una risposta piuttosto decisa quella di Diana, che sembra essere innamoratissima del suo Patrizio. Con lui ha recentemente soggiornato a Formentera, dedicando ai giorni passati insieme un dolce pensiero in cui confessa di essere perdutamente innamorata.