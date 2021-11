Il Collegio 6, intervista esclusiva a Matilde Ricorda: ''Simone Casadei? Non è in grado di ragionare''

Gossip TV

Matilde Ricorda, giovane protagonista della sesta edizione de Il Collegio, si svela in un’intervista concessa a Comingsoon.it.

Originaria di Firenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, Matilde Ricorda è una delle protagoniste più chiacchierate della sesta edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 che, per quest’anno, ha catapultato i giovani collegiali nel 1977. La sedicenne esplosiva e frizzante adora fare festa e ha fatto il suo ingresso nella trasmissione decisa a fare colpo sui colleghi del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Nonostante l’aspetto temerario e la grande passione per le feste, che lei stessa ha ammesso all’esordio di questa avventura, Matilde ha una grande fragilità interiore e una sensibilità unica, che ha mostrato al pubblico commuovendo tutti.

Intervistata da noi di Comingsoon.it, Matilde ha raccontato la sua esperienza a Il Collegio, come l’ha cambiata e il rapporto con i compagni collegiali, che non sempre è stato tutto rose e fiori, svelando cosa si aspetta dal futuro.

Sei entrata a Il Collegio come un uragano, sconvolgendo alcuni precari equilibri senza tradire mai il tuo carattere forte. Chi è il collegiale che ti è entrato nel cuore, che ha compreso la tua vera natura?

I collegiali con cui mi sono trovata meglio appena entrata sono stati Rebecca, Vincenzo e Sofia. Sono persone con una grande elasticità mentale, senza pregiudizi e senza dover polemizzare su ogni mio comportamento. Sofia mi interessa e interessava molto, è una ragazza molto intelligente che quasi mi affascinava. Mi piaceva parlare e discutere di qualsiasi argomento con lei. Non l’ho mai giudicata, perché la trovo una persona genuina e deliziosa, con un grande coraggio, che ammiro molto. C’è sempre stata per me e sono pronta a fare lo stesso e proteggerla dalle cattiverie che dicono su di lei. Vincenzo e Rebecca come me amavano ballare, cantare e fare sempre un po’ di casino. Sono persone buone, soprattutto dolci e affettuose per quando ogni tanto si ha bisogno di un po’ di sostegno morale.

Il Collegio 6, intervista esclusiva a Matilde Ricorda: “Ho imparato a non abbattermi subito”

L’approccio con lo studio non è stato dei migliori, ma hai recuperato dimostrando anche al Preside di non volerti arrendere al primo ostacolo. Dopo Il Collegio il tuo approccio alla studio è cambiato?

Il mio approccio con lo studio è cambiato perché non mi abbatto più. Prima alla prima parola o esercizio che non capivo mi arrendevo subito, fregandomene. Ora cerco di interessarmi di più, soprattutto perché avendo studiato tante cose, ho scoperto che un po’ lo studio e la scuola mi interessano. È bello imparare cose nuove e acculturarsi ogni giorno di più.

C’è qualcuno dei collegiali che proprio non riuscivi a sopportare? Perché?

Non sopportavo Alessandro, Simone, Kim e Anastasia. Ovviamente per me non sopportare solo una persona viene difficile. Ho un carattere difficile e quando una persona ha anche solo un comportamento che non mi piace, io ci metto subito su una X. Simone mi dava i nervi perché non era in grado di ragionare. Gli andavi contro, cercando di fargli capire qualcosa, ma tanto non capiva. Rispondeva male a chiunque, tanto nessuno si permetteva di rispondergli indietro, a parte io. Alessandro mi dava i nervi perché si credeva più intelligente e furbo di tutti ma poi alla fine è un ragazzo molto sensibile quindi le risposte vengono sempre a galla. Anastasia aveva da dire su tutto e mi sentivo istigata da lei; ha avuto gelosia nei confronti miei e di Rebecca ma non sono un tipo di persona che va a rubare le amiche in giro. Kim invece diceva una cosa e poi ne faceva un’altra, a tratti mi sembrava altezzosa.

Fai a te stessa un augurio per il futuro.

Spero di realizzare i miei sogni ovviamente e di essere più sicura di me stessa. E il Collegio in ciò mi ha aiutata davvero. Vorrei cercare anche di essere più sciolta, e non farmi stare sulle scatole chiunque. Anche perché ciò non mi aiuterà. Infine trovare un’amica speciale di cui fidarmi, che non mi faccia sprecare le mie energie positive e che tiri fuori sempre il meglio di me. E di poter essere pronta a dare il meglio, nelle mie relazioni e nel mio futuro lavoro.

