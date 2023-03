Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi e quello scivolone su Amici che ha gelato lo studio

Gossip TV

Durante la puntata de Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi si è lasciata andare a un commento su Amici che ha gelato lo studio. Vediamo insieme cosa è successo.

Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi e quella gaffe su Amici

>Ieri sera suè andata in onda la prima puntata de, il talent show condotto dae "rivale" di, in onda nelle stessa serata su. Per la nuova edizione del programma Rai è stata scelta come giudicee la cantante già nella prima puntata si è lasciata andare a una gaffe che ha gelato lo studio.

La gaffe è nata dopo che si è esibito Ciuchino, una delle maschere e Iva Zanicchi ha commentato che secondo lei sotto la maschera si nascondeva Cristiano Malgioglio. Non appena ha fatto il nome del collega, nello studio è calato il gelo: dopotutto, il cantante è attualmente il giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi, lo show rivale del Cantante.

Nonostante l'imbarazzo causato dalla battuta di Zanicchi e dal silenzio nello studio, Milly Carlucci è intervenuta e ha salvato la situazione:

"Non è possibile, sta lavorando su un'altra rete."

Una dichiarazione secca e che ha fatto comprendere immediatamente alla cantate della gaffe commessa, tanto che in fretta e furia ha chiesto se la sua gaffe poteva essere cancellata dalla produzione. La sua battuta, tuttavia, non è piaciuta molto ai fan del programma di Rai 1, che hanno visto nella gaffe di Zanicchi una certa mancanza di attenzione per le dinamiche del programma.