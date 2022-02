Il Cantante Mascherato, anticipazioni: i 12 Vip che affiancheranno le 12 maschere

Gossip TV

Al via la terza edizione del talent show musicale condotto da Milly Carlucci.

Venerdì 11 febbraio 2022, in prima serata su Rai 1, tornerà in onda il talent show musicale condotto da Milly Carlucci, giunto alla terza edizione. Oggi si è tenuta la conferenza stampa, dove sono state svelate tutte le anticipazioni della nuova edizione del programma che andrà in onda dal 1 febbraio al 25 marzo 2022 per sei puntate.

Adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, Il Cantante Mascherato, è uno show musicale con 12 personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono mascherati la cui identità verrà svelata nel momento della loro eliminazione al termine di ogni puntata.

Le maschere protagoniste di quest’edizione sono, come già sappiamo: la Medusa, il Drago, il Pesce Rosso, il SoleLuna, la Gallina, il Cavalluccio Marino, la Lumaca, l’Aquila, il Camaleonte, il Pastore Maremmano, la Volpe e il Pinguino. La prima puntata de Il Cantante Mascherato sarà dedicata ai duetti ed i dodici vip che affiancheranno le dodici maschere saranno: Cugini di Campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Morgan, Memo Remigi, Mietta, Arisa, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio.

“Dietro una maschera, c’è un lavoro di mesi” – ha dichiarato Milly Carlucci, come riportato da TvBlog – “Ci siamo rivolti a professionisti del cosplay, un fenomeno già noto a livello internazionale, arrivato anche in Italia. Abbiamo contattato ditte che sanno fare questo genere di cose. L’artigianato che portiamo in tv è tutto italiano. Abbiamo cercato di alleggerire le maschere, di renderle meno calde, per permettere ai protagonisti di respirare meglio”. […] “Questi i numeri delle maschere: 150 milioni di dischi venduti, 120 film, 3 vittorie di Sanremo, più di 300 programmi, circa 70 fiction, circa 20 spettacoli teatrali e 15 libri pubblicati”.

La giura sarà composta Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna e Arisa. Il pool investigativo sarà guidato da Sara Di Vaira e Vito Coppola. Coreografo, Simone Di Pasquale.