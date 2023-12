I Prelemi festeggiano 3 anni insieme: ecco la dolce sorpresa di Pierpaolo Pretelli che ha commosso Giulia Salemi!

Gossip TV

Pierpaolo Pretelli ha organizzato per Giulia Salemi una dolce sorpresa per i loro 3 anni insieme!

Nonostante le continue voci di una crisi, i Prelemi sembrano più felici e innamorati che mai: nella giornata di oggi, 27 dicembre, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha festeggiato 3 anni insieme e l'influencer ha organizzato una tenera sorpresa per la fidanzata.

Pierpaolo Pretelli ha deciso di sorprendere Giulia Salemi con una sorpresa molto dolce. L'ex velino di Striscia la Notizia ha pensato di presentarsi a sorpresa nel ristorante in cui la fidanzata stava pranzando con il padre Mario, per sorprenderla e festeggiare insieme il loro terzo anniversario. Con sé, l'ex gieffino ha portato anche un meraviglioso mazzo di rose rosse, lasciando senza parole Giulia Salemi.

A riprendere il tutto proprio il padre dell'influencer italo-iraniana, che ha poi postato sui social il video della sorpresa: mentre Giulia e suo padre chiacchieravano del più e del meno, il padre ha visto avvicinarsi Pretelli e ha consigliato alla figlia di guardarsi intorno e di osservare con attenzione la bellezza del luogo che li ospitava. Perplessa, Giulia Salemi si è voltata e si è ritrovata davanti il fidanzato con i fiori per lei, per festeggiare i loro primi 3 anni insieme. L'influencer ha esclamato sorpresa un "Non ci credo" ed è corsa subito ad abbracciare il fidanzato, dopo averlo baciato.

Su Instagram, Mario Salemi ha postato il video della sorpresa e a corredo delle immagini ha aggiunto come didascalia:

"io e Pierino abbiamo architettato una bella sorpresa per la nostra Giulietta. Buon anniversario"

La coppia sta vivendo un momento molto difficile, perché anche se ha smentito voci di una rottura, ha però confermato di star vivendo un periodo non semplice e che proprio per l'amore che li unisce stanno cercando di superarlo con tutte le loro forze. Nel messaggio condiviso con i fan, inoltre, i Prelemi hanno anche chiesto ai loro followers di rispettare la loro privacy finché non sarà tutto superato, ma da questa sorpresa e dai recenti avvistamenti, sembra che le cose tra loro stiano davvero migliorando.