I guadagni di Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni su Instagram: lo scoop di Fabrizio Corona

Le cifre capogiro per le influencer ed ex vippone del Grande Fratello Vip.

L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ad oggi si occupa principalmente di bollenti scoop e gossip, ha rivelato sui suoi canali social le cifre da capogiro che percepirebbero due note influencer ex gieffine del Gf Vip, Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. La prima, che ha partecipato anche a Uomini e Donne, è stata protagonista della sesta edizione del reality show, mentre Antonella ha fatto invece parte del cast nella settima ed è attualmente tra i partecipanti dell'ultima edizione di Pechino Express con Estefania Bernal.

Fabrizio Corona svela i guadagni di Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi: "R agazze giovani di poco più di 20 anni e portano sicuri 10/15.000 Euro mensili di queste sponsorizzazioni"

Per ciò che concerne le due ex gieffine, entrambe giovanissime (Sophie ha 23 anni mentre la Fiordelisi 26) si parla dei compensi sui social, ovvero i post condivisi su Instagram che generano profitti niente male.

Ospite del podcast Fatturare, Corona, ha svelato quanto guadagnerebbero le due ex gieffine:

"Una volta c’era il mito americano, quello di chi dal nulla faceva i soldi e diventava ricchissimo. Oggi è diverso, tu vedi tanti ragazzi su Instagram che attraverso una serie di attività diventano ricchi. Poi c’è molta fuffa, ma ci sono le cifre e molti di loro guadagnano davvero."

"Sai, un influencer normale, ora ti faccio due esempi, Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. In questi casi parliamo di due persone normalissime, che non hanno doti eccelse di bellezza o intelligenza. Sono persone che ho fatto lavorare io e che ho anche messo nei reality io, loro 10 e anche 15.000 Euro al mese di sponsorizzazioni Instagram al mese le guadagnano. Queste sono ragazze giovani di poco più di 20 anni e portano sicuri 10/15.000 Euro mensili di queste sponsorizzazioni."

"Un plurilaureato con due o tre lauree se guadagna 3.000 Euro al mese è tanto. Un magistrato guadagna 1.500 Euro al mese. Per le cifre diverse devi andare più in alto, uno dei giudici più importanti ne guadagna 10.000, un giudice della cassazione ne guadagna 30.000. Ma queste sono persone che hanno un potere immane. Il Presidente della Repubblica guadagna 200.000 Euro l’anno”.

Non sembra un caso, tuttavia, che Fabrizio Corona abbia citato proprio la Codegoni e la Fiordelisi. Con entrambe, infatt,i non corre affatto buon sangue. L'ex re dei paparazzi era l'agente di Sophie ma i rapporti si sono poi inclinati definitivamente (secondo diversi rumors avrebbero anche un avuto un flirt). Per quanto riguarda Antonella, non è la prima volta che Corona le punta il dito e pare che lo abbia anche querelato dopo un articolo velenosissimo pubblicato sul sito Dillinger News.