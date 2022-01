Gossip TV

I Ferragnez in crisi? C’è chi parla di un terzo incomodo "noto"

Carola Proto di 30 gennaio 2022

Continuano a circolare voci su una crisi fra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo qualcuno in mezzo c'è un "nome noto". Sarà solo una stupida lite come quest’estate o la coppia sta davvero per scoppiare?