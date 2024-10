Heather Parisi replica agli attacchi degli haters: "Sembra che tu abbia solo due figli, gli altri dove sono?"

Gossip TV

Heather Parisi è tornata a difendersi dopo gli attacchi degli haters su come l'ex showgirl continui a ignorare i suoi figli. Ecco cosa è successo!

Heather Parisi è stata ancora presa di mira dagli haters, che le hanno rinfacciato di avere preferenze tra i suoi figli e che continua a ignorare Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo e in attesa del suo primo figlio con lui. Stanca dei continui attacchi, Heather Parisi ha risposto alle critiche.

Heather Parisi replica alle critiche degli haters sulle preferenze tra i figli

La gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo ha portato Heather Parisi a diventare bersaglio di critiche da parte degli haters, a causa del prolungato silenzio della showgirl che non ha mai pubblicamente dimostrato di essere felice per la nascita del futuro nipotino. Di recente, la showgirl ha postato alcuni scatti in compagnia del marito e dei figli e non sono mancate le critiche nei suoi confronti.

Secondo molti utenti su Instagram, sembra che Heather Parisi sia affezionata solo ai due gemelli, mentre con le due figlie più grandi Rebecca Jewel e Jacqueline non c'è alcuna complicità. Così, sotto il post con i gemelli, che hanno compiuto 14 anni, qualcuno ha commentato:

"Sembra come se avessi solo due figli e gli altri?" - mentre qualcuno ha di nuovo tirato in ballo la fidanzata di Ultimo - "Hai dimenticato che stai per diventare nonna? Perché non posti una foto con Jacqueline?".

Stanca dei continui attacchi, Heather Parisi ha replicato con un "allucinante" a cui è seguita la spiegazione: "Umberto Maria ed io abbiamo 6 figli, 1 maschio e 5 femmine".

Heather Parisi a Verissimo: "Sono stanca di queste bugie su di me"

Heather Parisi è stata ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo circa un mese fa. La showgirl ha raccontato della sua vita professionale e privata e ha finalmente dato una risposta alle tante polemichesorte intorno al suo silenzio in merito alla gravidanza della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Secondo la showgirl le sterili bugie messe in giro da "i soliti 4 gatti nella pozzanghera del gossip" avrebbero come unico scopo quello di creare zizzania e gettare fango su di lei.

Parlando di Jacqueline Luna, la showgirl ha espresso entusiasmo all'idea di diventare nonna: "Ti rendi conto divento nonna? Quando ho incontrato Umberto Maria a 50 e ho avuto i miei figli mi hanno chiamato mamma/nonna. Ma ora che sto per diventare nonna sono davvero felice". La showgirl ha poi aggiunto:

"Di queste polemiche mi sono un po' stufata. Quegli 8 gatti, che oggi sono diventati 4, in una pozzanghera dei pettegolezzi, hanno riportato cose non vere. Ma la nonna non è la protagonista, ma sono la mamma, il papà e la creatura che sta per nascere. I giornali devono smettere di dire bugie e di mettermi in bocca parole che non ho mai detto. I miei avvocati si stanno divertendo molto. Non ho mai parlato della mia infanzia che è stata terribile, perché ho sempre avuto molto rispetto per i miei genitori, anche se hanno sbagliato"