Grande Fratello, Zeudi Di Palma in lacrime nella notte accusa Emanuele Fiori: "Smettila di giocare con le mani!"

Gossip TV

Notte turbolenta al GF: Zeudi Di Palma ha accusato Emanuele Fiori di averla "toccata sotto le coperte" ed è scoppiata in lacrime.

La scorsa notte, al Grande Fratello Zeudi Di Palma è scoppiata a piangere e ha accusato Emanuele Fiori di "averla toccata sotto le coperte", scatenando un putiferio in casa. La regia del reality show di Canale5 è intervenuta con la censura del video in cui la concorrente si lamentava dell'accaduto e gli altri inquilini parlavano della vicenda.

GF, Zeudi Di Palma in lacrime: l'accusa a Emanuele Fiori: "Smettila di giocare con le mani"

In alcuni video dei giorni scorsi, Zeudi Di Palma si era mostrata infastidita dal risveglio turbolento a cui l'aveva costretta Emanuele Fiori: l'inquilino del programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, l'aveva disturbata mentre era ancora a letto e l'ex Miss Italia aveva preferito alzarsi e allontanarsi per non intraprendere una discussione. In più occasioni, infatti, Zeudi ha dichiarato di non sopportare il contatto fisico, soprattutto, al mattino appena sveglia e le attenzioni di Emanuele l'avevano infastidita.

Tuttavia, la situazione non si è fermata e anche in un altro video si vede come il gieffino tenti più volte di abbracciarla, mentre sono nel letto, con Zeudi che chiaramente gli chiede di smetterla: "Basta Lele!". Nel filmato, Emanuele si infila nel letto, dove si trovavano sia Zeudi sia Chiara Cainelli: mentre quest'ultima non sembra turbata dalla vicinanza dell'altro inquilino, Zeudi fa di tutto per allontanarsi e quando Emanuele prova ad abbracciarla gli dice di lasciarla andare:

"Non mi piace che giochi con le mani, basta!"

Come mostrato dal video, la situazione va avanti per un bel po', tanto che alla fine Zeudi si alza e lascia la camera da letto. Durante la notte la gieffina è scoppiata a piangere e ha accusato Emanuele Fiori di averla toccata sotto le coperte. La gieffina si è confidata con Jessica Morlacchi, la quale ha riportato l'accaduto a Luca Calvani e Pamela Petrarolo, facendo scatare la censura della regia non appena si è aperto il discorso.

GF, è polemica sui social per la censura della regia

La confessione di Zeudi a Jessica ha scatenato diversi commenti nella Casa del GF e non solo. Tutti gli inquilini, messi al corrente dell'accaduto, hanno commentato la vicenda. Il primo a chiedersi il perché delle urla e delle lacrime è stato Luca Calvani, al quale Morlacchi ha rivelato cosa era successo. Anche Shaila e Lorenzo ne stavano parlando in sauna, con l'ex velina che si è detta dispiaciuta di ciò che era accaduto: "Sono cose gravi, parole forti, mi ha fatto tenerezza". Mentre Spolverato si è schierato a favore di Emanuele, dicendosi pronto a difenderlo se necessario.

Come anche per la conversazione tra Luca e Jessica e le Non è la Rai è scattata la censura della regia e questo ha portato a una bufea di commenti negativi sui social verso la produzione del GF.

Molti sul web si sono lamentati della decisione di censurare i dialoghi su quanto avvenuto e hanno reputato una mancanza di rispetto verso Zeudi che si cercasse di non far sapere cosa era accaduto: "Zeudi sta piangendo perché dice che Lele l'ha toccata sotto le coperte e subito parte la censua. Follia, sono senza parole!" scrive un'utente su X.

ecco la dimostrazione che zeudi non si è inventata tutto solo per qualche clip, mi viene solo da dice che SCHIFO #grandefratello pic.twitter.com/gmdCmGDNmr — asia🤍 (@asia__sagliocco) December 14, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello