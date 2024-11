Grande Fratello, Yulia Bruschi sorprende Giglio: "Mi sono innamorata", la reazione del concorrente (VIDEO)

Gossip TV

Cresce il sentimento nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Giglio. Separati dalla porta del Tugurio, i due giovani concorrenti del reality show si scambiano dolci parole d'amore.

Tempo di confessioni importanti per Yulia Bruschi nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda domani martedì 26 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, la giovane toscana ha sorpreso tutti i telespettatori rivelando di essersi innamorata di Giglio.

Yulia e Guglio innamorati

Giglio e Yulia Bruschi sono sempre più complici e affiatati. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 23 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, le coppie sono state divise tra la Casa e il Tugurio. La lontananza sta facendo capire ai due giovani concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini quanto siano forti i sentimenti che sentono.

Dopo una lunga giornata passata separati, Yulia e Giglio hanno deciso di ritagliarsi un momento per loro e raccontarsi come stanno vivendo l'esperienza l'una nel Tugurio e l'altro nella Casa del Gf. Se il concorrente ha ammesso di sentirsi perso senza la giovane toscana, quest'ultima si è lasciata andare a una confessione inaspettata. Senza troppi giri di parole e provando a stento a trattenere le lacrime, la gieffina ha ammesso di provare delle emozioni nuove e inspiegabili.

"Ci siamo scelti. La voglia di viverti è tanta. Secondo me, io mi sono innamorata" ha confessato Yulia provocando la reazione immediata di Giglio "Secondo me siamo in due". Il discorso della giovane concorrente è stato poi interrotto dalle sue stesse lacrime. Il ragazzo ha poi ricordato i primi momenti passati insieme alla concorrente, alle difficoltà che ha avuto nel corteggiarla e nell'affrontare le proprie insicurezze, ma adesso è felice che sia diventato tutto bello e semplice: "Hai varcato questa porta e hai travolto tutto. Sono contento, è tutto così bello".

La confessione di Giglio sul rapporto con Helena

Dopo aver aperto il suo cuore, Giglio ha raccontato a Yulia Bruschi della discussione avuta con Helena Prestes, che non ha mandato giù la nomination ricevuta durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Così come il resto della Casa, anche il ragazzo è convinto che gli atteggiamenti della modella brasiliana siano condizionati dal risentimento che prova per Lorenzo Spolverato.

Dopo aver ascoltato il racconto di Giglio, Yulia ha voluto dire la sua su Helena. Se la giovane concorrente toscana si è mostrata dubbiosa circa il comportamento ambiguo della modella, il motociclista ha rivelato di non avere alcuna intenzione di creare un rapporto stretto con lei, ma allo stesso tempo di volerla rispettare nella Casa. Ricordiamo che la nuova puntata del Gf andrà in onda domani, martedì 26 novembre 2024, in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto sono: Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Luca Calvani, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefano Tediosi. Chi sarà il preferito dal pubblico?

