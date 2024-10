Grande Fratello, Yulia Bruschi e Luca Giglioli si conoscevano già? Spunta un nuovo indizio

Gossip TV

I fan del GF sono sempre più convinti che Yulia Bruschi e Luca Giglioli, detto Giglio, si conoscessero già prima di entrare nella Casa di Canale5. Ecco l'ultimo indizio!

La simpatia tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, detto Giglio, continua a destare sospetti tra i fan del Grande Fratello: i due, infatti, potrebbero già essersi conosciuti prima di varcare la porta rossa della Casa e non essersi incontrati per la prima volta nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo alcune segnalazioni, è spuntato un nuovo indizio che confermerebbe questa teoria.

GF, Yulia e Giglio già si conoscevano? Spunta un indizio

All'interno del GF si sono già formate le prime simpatie e antipatie tra i vari gieffini e uno dei triangoli che ha tenuto banco in queste settimane è stato quello formato da Yulia Bruschi, Giglio e Jessica Morlacchi, sebbene quest'ultima sia stata già friendzonata dal gieffino e che per ora porta avanti solo la sua personale battaglia contro Yulia.

Su quest'ultima, i fan del reality show, hanno diversi dubbi: sembra, infatti, che la ragazza abbia mentito in più di un'occasione e che tra le tante bugie che avrebbe raccontato ci sarebbe quella di non aver mai incontrato prima Giglio. Secondo alcune segnalazioni diffuse su TikTok dall'appassionato di gossip Biagio D'Anelli, Giglio e Yulia si sarebbero conosciuti in una nota discoteca toscana, il Tenax.

Signorini ha chiesto delucidazioni ai due in puntata, ma Yulia ha smentito di essere mai stata in Toscana: peccato che dalle foto sul suo profilo Instagram la gieffina appaia in alcune foto proprio in una discoteca toscana. Inoltre, in un video, si può ascoltare Yulia nominare proprio la discoteca Tenax, dichiarando:

"Io ballavo al Tenax, sono stata una delle migliori ballerine del Tenax, fino all'anno scorso"

GF, Lorenzo sciocca Yulia e le propone una strategia contro Jessica

Lorenzo Spolverato avrebbe spiazzato Yulia Bruschi proponendole una strategia per la vittoria e che coinvolgerebbe Jessica Morlacchi. Stando a quanto rivelato da Yulia, Lorenzo le avrebbe suggerito di seguire una strategia ben precisa: continuare a litigare con Jessica ai fini del gioco:

"Lorenzo mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti...sai com'è...cioè ti prego"

Yulia avrebbe riportato quanto detto da Lorenzo a Shaila Gatta, sconvolgendo la gieffina e confermando l'ipotesi di molti fan secondo cui Lorenzo avrebbe fin dall'inizio indossato una maschera e che stia cercando di giocare al meglio le sue carte per la vittoria.

Scopri le ultime news su Grande Fratello