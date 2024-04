Grande Fratello, Beatrice Luzzi prossima opinionista del reality? Ecco cosa ha risposto al GFVip albenese

Gossip TV

Ieri sera, Beatrice Luzzi è stata ospite del GFVip albanese e ha svelato se sarà la prossima opinionista del GF!

Ieri sera, 20 aprile, Beatrice Luzzi è stata protagonista dell'edizione albanese del GFVip, per riabbracciare la sua ex coinquilina Heidi Baci. Nel corso dell'ospitata dell'attrice nel reality, Beatrice Luzzi ha anche svelato se sarà la prossima opinionista del programma che qui in Italia va in onda su Canale5 ed è condotto da Alfonso Signorini.

GF, Beatrice Luzzi prossima opinionista del reality? Arriva la risposta al GFVip albanese!

Già da settimane si vocifera che i vertici Mediaset abbiano intenzione di affidare alla vincitrice morale di questa edizione del GF un ruolo di primo piano. Beatrice Luzzi, infatti, si è distinta per la sua lucidità nell'analizzare le situazioni e la sua tendenza a dire la verità senza peli sulla lingua. Nonostante sia arrivata seconda, per i fan della trasmissione è la vera vincitrice del GF e i suoi Luzzers non vedono l'ora di vederla di nuovo in tv, magari in una veste completamenti nuova!

Poco dopo la conclusione del programma, inoltre, su Beatrice Luzzi sono circolate voci che riguardavano il suo futuro lavorativo: sembra che sia l'unica di questa edizione del GF ad aver davvero ricevuto proposte di lavoro concrete. Inoltre, come postato da lei stessa sui social, la gieffina ha avuto un summit alla sede di Endemol Shine Italy e un pranzo con Alfonso Signorini, che non ha mai nascosto la sua stima per lei.

E, ora, sembra che per lei si possano aprire le porte di un brillante futuro in tv e che Beatrice Luzzi possa diventare la prossima opinionista del GF. Questa domanda le è stata posta proprio ieri sera, in occasione della sua ospitata al GFVip albanese.

GF, Beatrice Luzzi confessa la verità sul suo prossimo ruolo di opinionista!

Quando ieri sera, dopo aver riabbracciato Heidi Baci e averle ricordato di non mollare, visto che manca sempre meno alla finale del GFVip albanese, a Beatrice Luzzi è stato chiesto se sarà la prossima opinionista del GF italiano. Già i suoi fan speravano che partisse alla volta dell'Honduras per unirsi al cast dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, ma la gieffina ha bocciato da subito l'idea: dopo 6 mesi, per ora, vuole godersi la sua famiglia.

E, infatti, è proprio per la sua famiglia che Beatrice ha abbandonato la vita da attrice e in tv ed è giusto che ora si riprenda il suo posto e cerchi di dimostrare cosa sa fare. Perciò, non sorprende che i vertici Mediaset siano propensi a offrirle un ruolo in tv. Come opinionista del GF? La risposta dell'attrice non si è fatta attendere e Beatrice ha svelato che è un'opportunità che le piacerebbe cogliere, se si presentasse:

"Opinionista al Grande Fratello mi piacerebbe. Però nessuno mi ha fatto ancora nessuna offerta. Sicuramente sarebbe nelle mie corde ma per il momento mi godo il presente”

Per il momento, dunque, c'è solo la possibilità che questo futuro ruolo possa realizzarsi e ai fan non resta che sperare che il sogno di rivedere la loro beniamina presto in tv si avveri quanto prima.

