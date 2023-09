Grande Fratello, Vittorio viene censurato dalla regia: ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Le confessioni di Vittorio provocano la reazione immediata della regia del Grande Fratello.

Manca poco alla seconda puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera venerdì 15 settembre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, il gieffino Vittorio Menozzi si è lasciato andare a delle rivelazioni che hanno provocato la reazione della regia, che ha cambiato subito inquadratura.

La regia del Gf censura Vittorio Menozzi: ecco perché

A poche ore dalla puntata, Vittorio Menozzi è stato censurato dalla regia del Grande Fratello. Il motivo? Come riportato da Biccy, il modello parmigiano ha dichiarato di aver fumato dei sigarini un po’ strani che poi gli facevano fare dei viaggi durante la notte: "Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte".

Le affermazioni di Vittorio hanno inevitabilmente provocato la reazione del Gf, che ha immediatamente cambiato camera, inquadrando per alcuni secondi il salone vuoto. Il giovane concorrente verrà ripreso in diretta da Alfonso Signorini?

Ricordiamo che l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera, venerdì 15 settembre, in prima serata su Canale 5. 15 i concorrenti ancora in gioco nella Casa: Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi, Marco Fortunati, Samira Lui, Lorenzo Remotti e Anita Olivieri.

