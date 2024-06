Grande Fratello, Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi: "Nella Casa la persona più importante. Ora non ci sentiamo"

Gossip TV

Vittorio Menozzi, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, ha parlato dei suoi attuali rapporti con l'attrice romana, Beatrice Luzzi.

Vittorio Menozzi, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, ha parlato dei suoi attuali rapporti con l'attrice romana, Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, parla Vittorio Menozzi: "Beatrice è molto impegnata, non ci siamo più rivisti"

I due ex giffieni sono stati molto vicini l'uno all'altra durante la loro permanenza nella Casa anche se, nell'ultima settimana che il modello parmense ha trascorso nel reality, i rapporti si erano inclinati. Beatrice si lamentava infatti che Vittorio non prendeva posizioni nette e il suo atteggiamento con gli altri inquilini alla fine ha causato alcune incomprensioni, forse mai risolte, tra i due ex protagonisti del reality.

Menozzi, è ospite a RDS Next programma radiofonico presentato dall'ex gieffina Alessia Prete, ha rivelato di non sentire più Beatrice (anche in occasione del suo compleanno, il 25 aprile scorso, l'attrice romana non era presente.

"Chi è stata la persona più importante all’interno del Grande Fratello? La figura che più ha influenzato il mio percorso è stata Beatrice e questo glielo devo. Perché senza di lei io avrei fatto senza ombra di dubbio un percorso diverso. In questo senso era un po' sui generis, era un po’ una voce fuori dal coro. Poi mi ha permesso di tirare fuori un lato più filosofico, profondo e anche un po’ più staccato dalla realtà e dalle intenzioni del programma. Ma non è il Grande Fratello che fa i concorrenti, sono loro che ogni anno si mescolano e danno sfumature stilistiche e di contesto. Questo Grande Fratello è stato così. Se io ho avuto la possibilità di confrontarmi su certi temi, che magari con altri ragazzi non sarebbero nati è grazie a lei. Quindi da questo punto di vista le dico grazie".

All'ex gieffino è stato chiesto se ha avuto occasioen di vederla o sentirla:

"Se sento ancora Beatrice? Noi ci siamo sentiti un mesetto fa per il mio compleanno. Se era alla festa? No. Nell’ultimo mese lei ha fatto un sacco di cose e io sono molto contento per come sta andando. Lei è molto impegnata e poi ricordiamoci che è una madre di famiglia. Bea ha due ragazzi che stanno crescendo e a cui è legatissima. Uno ha 13 anni e l’altro 15. Pensa che è difficile per me da figlio fare tutto e stare anche con i miei, pensa per una madre che si occupa dei figli e che ha questa bella carriera”.

La Luzzi non ha partecipato ad alcuna festa di compleanno dei suoi ex compagni d'avventura e a nessuna reunion, piuttosto frequente invece da parte dei concorrenti più giovani. Proprio oggi, in occasione del compleanno di Letizia Petris si è svolta una grande festa in Romagna con tanti ex protagonisti del reality, tra cui, oltre al fidanzato Paolo Masella, Anita Olivieri, Angelica Baraldi, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .