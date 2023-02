Grande Fratello Vip, Wilma Goich cachet stellare per la sua partecipazione, "ma ora il budget si è prosciugato"

Gossip TV

Il settimanale Oggi svela il generoso cachet di Wilma Goich per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Al momento però ci sarebbero problemi relativi al budget.

Eliminata nel corso della 29esima puntata del Grande Fratello Vip, Wilma Goich ha soggiornato nella Casa di Cinecittà per oltre cinque mesi, dichiarando, alla fine della sua avventura, che il reality show targato Mediaset le ha dato la possibilità di rinascere.

Gf Vip, svelato il super cachet di Wilma Goich

"Non ho partecipato al Grande Fratello Vip per vincere la trasmissione, ma per vincere me stessa. Ho ritrovato la gioia di vi-vere, ho ritrovato me stessa e ho deciso che da oggi in poi penserò di più a me", queste le parole di Wilma Goich poco prima di abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà.

Dunque un'esperienza, quella del Gf Vip per la Goich del tutto positiva e la cantante sembra che possa godersi anche un bel gruzzolo. Il magazine Oggi ha infatti rivelato il cachet di Wilma che sembra sia stato tra i più alti fra i concorrenti della settima edizione.

Ma quanto ha guadagnato Wilma Goich al GF Vip? Ben ottomila euro a puntata per una cifra totale che si aggirerebbe intorno ai 145 mila euro.

Decisamente un lauto compenso per un concorrente del reality del Grande Fratello che, oltre a qualche furiosa litigata e magari ramanzina non viene certo ricordato per sforzi fisici o situazioni particolarmente stressanti e qualora ci fossero, possono essere senz'altro messe in secondo piano rispetto ad un compenso del genere.

Sempre secondo il magazine, attualmente però, ci sarebbero problemi di budget che si sarebbe prosciugato.

"Cifre, quelle di Wilma, che il reality si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda - si legge su Oggi - Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti”

Questo spiegherebbe forse i nuovi ingressi che non sono nomi particolarmente risonanti.

