Grande Fratello Vip, volano stracci tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: "Ridicola, non rivolgermi più la parola!"

Al Gf Vip, sono volati stracci tra i due ex fidanzati Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Nonostante all'inizio quest'ultimo sembrava felicissimo di poter condividere nuovamente l'avventura nel reality con la Nasoni, le cose tra loro si sono presto incliniate a causa del rapporto tra l'ex tronista e Oriana Marzoli.

Martina infatti ha messo in chiaro che si sente vicina alla venezuelana e non vuole assecondare gli atteggiamenti di Daniele o essere strumentalizzata da lui nella vicenda tra loro.

Le parole della Nasoni hanno scatenato la consueta furia di Daniele che poco tollera essere ostacolato o criticato:

"Te lo dico subito. Tu pensi che questa cosa qua sia da parte mia, tu pensi che io strumentalizzi questa cosa? Martina vai a ca*are, sei una ragazzina! Fai poco la furba che sennò mi inca**o. Tu puoi fare quello che vuoi, pensare quello che vuoi, io strumentalizzo questa cosa? Io più di essere carino con te, arrivare a litigare con Oriana perché sono stato carino con te, sinceramente non so cosa dirti. Ma per cosa? Perché ti saluto? Perché sto attendo anche a darti un abbraccio? Sei tu quella che non ha il bene sincero! Sei ridicola, ridicola. Hai paura di stare in mezzo? In mezzo tu non ti ci metti se ti ci metto io. Non rivolgermi neanche la parola."