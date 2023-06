Grande Fratello Vip, volano stracci tra Dana Saber e Daniele Dal Moro, l'ex gieffina pubblica una chat

Gossip TV

Nuova faida tra gli ex gieffini della settima edizione del Gf Vip. Dana Saber pubblica una chat con Daniele Dal Moro che replica furioso su Twitter.

Nonostante sia terminato da più di due mesi, gli ex concorrenti del Gf Vip 7 non smettono di tenere alta l'attenzione, tra rotture, riappacificazioni di coppie nate all'interno della Casa e le numerose faide social.

Gf Vip, Dana Saber contro Daniele Dal Moro

Questa volta, l'ex gieffina Dana Saber (che nel reality è rimasta poche settimane) ha attaccato Daniele Dal Moro, colpevole di cercarla per convenienza, nella fattispecie dopo che l'ex tronista veneto si era momentaneamente lasciato con Oriana Marzoli.

Nella chat in questione pubblicata dalla Saber, Daniele le dice di non averla potuta seguire su Instagram per ovvie ragioni, riferendosi ad Oriana. Successivamente Dana si è sfogata affermando di non voler essere partecipe di questi giochini infantili.

"Io ho messo quella chat perché volevo ci fosse una fine per quel gioco. Volevo che ci fosse una fine. Volevo mandare un messaggio, ma non sei riuscito a coglierlo, non ci sei arrivato. Bene. Ti suggerisco di prendere Omega3 perché hai sempre difficoltà a capire questa cosa. Non è che ogni volta che ti succede un problema con la tua fidanzata devi tornare a seguirmi e a scrivermi. Io non sono una bambola. Sono una persona che ha capito questi giochi tuoi e non voglio più essere messa in mezzo. Facendo questa mossa sapevo che ti avrei allontanato per sempre. L’ho sempre desiderato. Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho trent’anni, la scuola dove avete imparato questa minc**te l’ho costruita io a 10 anni. Queste minch**te da asilo non potete farle con me, lasciatemi in pace. Volete fare gossip? Utilizzate con me. Inutile che vieni a scrivermi e seguirla. Ho solo mandato alla mia amiche solo quelle cose che ha scritto, cavolate. Non ho mandato le cose che ti avrebbero messo in difficoltà."

io ho dato la colpa all’orianistas perché questo screen è uscito da questo profilo creato a giugno solo per pubblicare lo screen cioè a me pare fake tutto non so come dire non solo la chat ma tutto lo screen, il profilo, le parole di dana ma chi lo sa attendiamo…. pic.twitter.com/ldSgRAww5M — letteralmente alla frutta (@marydramaa) June 14, 2023

Poco dopo, è arrivata la replica di Daniele Dal Moro su Twitter. L'ex gieffino ha scritto:

"Io che ascolto le cagate che dicono Dana e le Orianistas. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non ho mai risposto"

E ancora:

"Dimenticavo.. Che ti ho sempre dato il 2 di ♠️ non lo dico.. lo dice la storia! P.S. sappi che le Orianistas che sono le uniche che ti fanno fare 2 views perché altrimenti non te se incul* nemmeno tu madre pensano che sei una disadattata!"

