Grande Fratello Vip: volano insulti e accuse tra Selvaggia Roma e Dayane Mello, interviene Giulia Salemi (VIDEO)

Continuano gli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 11 dicembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intanto, nella Casa non accenna a placarsi l'accesa discussione scoppiata tra Selvaggia Roma e Dayane Mello.

Lite furibonda al Gf Vip tra Selvaggia Roma e Dayane Mello

Nelle ultime ore, nella Casa di Cinecittà è scoppiata un'accesa lite tra Dayane e Selvaggia. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip stavano parlando tranquillamente quando la modella brasiliana ha colto l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa, facendo riferimento alla questione dello scherzo: "Ci tenevo a dire anche una cosa a proposito di ieri e della questione dello scherzo: ieri non mi è piaciuto sentire da te che sono aggressiva. Io non sono una persona aggressiva. Sono stata sempre carina con te, quindi dire così davanti a tutti… ci tenevo lo dicessi direttamente a me, non c’era bisogno di comunicarlo a tutte le persone durante un gioco".

"Amore, però ti posso dire una cosa? Tu ce l’hai veramente i cambiamenti d’umore, tu hai quegli alti e bassi che ho constatato. Poi hai a volte quei modi aggressivi… anche per come ti poni davanti a Rosalinda, davanti alla gente risulta un po’ brutto, strano. Questo non è bello, capito? E’ un rapporto morboso che non fa bene neanche a te" ha prontamente replicato la Roma seguita da Giulia: "Sei un po’ imperativa: Rosalinda vieni, Rosalinda fai!".

Le forti parole delle due concorrenti del Gf Vip non sono per niente piaciute alla Mello che, visibilmente infastidita, ha affermato: "Quello che io ho con Adua è cosa nostra e il modo in cui io parlo con lei… questo è quello che dite voi. Io non l’ho mai maltrattata. Trovo estremamente strano che due persone che sono arrivate da un mese possano opinare sulla mia amicizia. Lei è l’unica persona che potrebbe venire a dire qualcosa". "Io non giudico nessuno, l’unica cosa che mi sentirei di dire 'ok, è vero' è che l’altra sera hai usato degli imperativi. Però è roba vostra, a me non compete" ha replicato la Salemi.

A quel punto ha deciso di intervenire anche Rosalinda Cannavò che ha spiegato a Dayane di non sentirsi toccata dalle parole di Selvaggia e Giulia: "Le cose che a me potrebbero non andar bene, le discuto con lei, poi ci sta che ognuno può avere le proprie opinioni, le proprie idee, però il rapporto è mio è suo. Io lo so com’è fatta lei, la accetto così com’è. Io ho analizzato tutto il suo background e capisco che lei può avere degli atteggiamenti che alcuni che può essere che qualcuno non comprende, come può essere che non comprendano il mio". L'influencer romana ha ribadito ancora una volta il suo pensiero mandando su tutte le furie la modella: "Io non sono una persona aggressiva. Ho 31 anni, mai nessuno mi ha detto che sono aggressiva. Esplosiva sì. Ma se lei prende un giochetto per sputare su di me, a me non sta bene, perché tu devi avere le p**le per dirlo in faccia a me. Invece pam! [...] A me non può fregar di meno della vostra opinione sulla nostra amicizia". "Io ho colto l’occasione per dire che a parer mio vedo un’amicizia leggermente morbosa, sei stata aggressiva, sei stata territoriale nel dire le cose, tanto che anche Andrea l’ha notato. [...] Qual è il tuo problema? Tu puoi opinare sugli altri! […] O sei furba, o ti inventi le cose. Chi la vuole rovinare la tua amicizia? Sei una vittima a questo punto. Impara a parlare e poi parli con me. Qui siamo alla follia!".

