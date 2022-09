Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria dalla parte di Orietta Berti: "Alex Belli rosica, voleva starci lui su quella poltrona"

Gossip TV

L'ex gieffino Alex Belli attacca Orietta Berti provocando la reazione di Vladimir Luxuria.

Alex Belli è finito nel mirino di Vladimir Luxuria! Il motivo? Le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip su Orietta Berti non sono per niente piaciute all'ex opinionista de L'Isola dei Famosi che, intervistata da thepipol_gossip, non ha perso occasione di lanciare una velenosa frecciata all'attore.

Vladimir Luxuria contro Alex Belli

Orietta Berti è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. A commentare la partecipazione della cantante al reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato Alex Belli, che si è lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine nei suoi confronti. Affermazioni che non sono passate inosservate a Vladimir Luxuria che, in un’intervista rilasciata alla pagina Instagram thepipol_gossip, ha attaccato l'attore:

Avrebbe voluto fare lui l’opinionista. Rosica, semplicemente! Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona [...] Orietta è giovanissima, frizzantissima e aggiungo, menomale che c’è! Non vedo l’ora di vedere i suoi look strepitosi. [...] La giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi.

Leggi anche Alex Belli torna a stuzzicare Orietta Berti sui social

Le dichiarazioni di Belli non sono piaciute né ai fan del Gf Vip né a Gabriele Parpiglia. Dopo aver ribadito la sua posizione nei confronti del compagno di Delia Duran e rivelato di volergli bene, il giornalista ci ha tenuto a sottolineare il suo pensiero: "E’ una persona molto intelligente, questo scivolone però è pessimo. Sono sicuro che si scuserà". L'attore tornerà sui suoi passi? Staremo a vedere.

