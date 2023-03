Grande Fratello Vip, urla fuori dalla casa, "Tavassi secondo al televoto", la reazione di Antonella

Gossip TV

I gieffini vengono a sapere delle preferenze del pubblico: le urla fuori dalla Casa del Gf Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, è stato decretato il primo finalista della settima edizione. Al primo posto si è posizionata Oriana Marzoli che ha conquistato l'ambita finale prevista per il prossimo 3 aprile. Al televoto, la venezuelana ha vinto contro Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nilkita, Micol, Andrea e Davide.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi viene a sapere che Edoardo Tavassi è stato secondo al televoto per la finale

Per la consacrazione del primo finalista, Alfonso Signorini ha invitato in studio Oriana e Antonella e tutti hanno dato per scontato che fosse proprio quest'ultima a giocarsi la finale con la Marzoli.

I gieffini però sono venuti a sapere un retroscena del televoto grazie alle urla fuori dalle mura di Cinecittà che hanno svelato che Tavassi si è posizionato secondo. “Tavassi eri secondo al televoto”, hanno urlato da fuori. “Ci voleva, ti voglio bene tesoro”, ha risposto Edoardo. Donadei dopo essersi complimentato con l'ex naufrago ha chiesto di sapere tutta la classifica mentre, Antonella, ha mostrato qualche perplessità.

"Se Tavassi era il secondo, era più logico che lui venisse in studio con te alla fine. Capito Oriana? Non ha senso che ogni volta mi usano così per lo studio e mi illudono. Non ero neanche tra i primi finalisti" ha dichiarato Antonella, facendo un appunto agli autori.

