Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Maria Teresa, Giulia e Rosalinda le vittime di questa edizione" (VIDEO)

Tommaso decide di fare la classifica dei concorrenti che più hanno fatto le vittime in questa edizione del Grande Fratello Vip.

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha deciso di vuotare il sacco ed esprimere il suo pensiero su alcuni ex gieffini del reality show di Alfonso Signorini. Insieme ai suoi compagni di gioco, l'influencer è arrivato a stilare una classifica con i nomi di coloro che più hanno fatto le vittime in questa edizione.

La classifica di Tommaso Zorzi sulle vittime del Gf Vip

Riuniti nella Piazzetta Morra, i finalisti del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare a nuove considerazioni sui loro ex compagni di gioco. Tommaso, divertito dalla situazione, ha voluto fare una sorta di classifica con i concorrenti che più hanno fatto le vittime in questa lunga edizione del reality show di Canale 5 che si concluderà stasera.

"Primo posto Giulia perché Maria Teresa non ti attaccava il pi**one dopo. Lì c'è il doppio premio" ha esordito Tommaso. "Lei non si metteva mai in discussione" ha prontamente replicato Stefania Orlando trovandosi d'accorso con il pensiero dell'influencer. A difendere Giulia ci hanno pensato Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello: "Nel suo monologo c'era quello che pensava lei. Non penso sia vittima".

"Allora Maria Teresa, Giulia e Rosalinda è il podio del vittimismo. Io sono permaloso ma non sono mai vittima. Non c'entra la sensibilità perché Oppini anche era un pò vittima" ha continuato Zorzi provocando la reazione della Mello "Lui molto, molto. Lui faceva la vittima in tante situazioni". "Anche tu hai avuto un periodo di vittimismo, avevi fatto un confessionale dove avevi detto di sentirti isolata" ha aggiunto la Orlando.

