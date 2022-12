Grande Fratello Vip, Stefano Fiordelisi durissimo contro Francesco Chiofalo: "Soggetti devastati da sostanze stupefacenti"

Gossip TV

Arriva la replica del padre di Antonella a Francesco Chiofalo, l'ex fidanzato della figlia che ha rilasciato diverse interviste parlando della Fiordelisi.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, si stanno susseguendo una serie interminabili di infuocati litigi che vedono protagonista Antonella Fiordelisi, certamente la concorrente più discussa dell'attuale edizione.

Gf Vip: il padre di Antonella Fiordelisi contro Francesco Chiofalo, l'ex fidanzato della figlia

L'influencer continua a dividere ma anche ad accendere gli animi e il suo comportamento è oggetto inevitabilmente anche di pareri (ma soprattutto critiche) fuori dal grande loft di Cinecittà. Tra questi, l'influencer romano Francesco Chiofalo che ha avuto una lunga storia d'amore con Antonella.

Chiofalo ha rilasciato diverse interviste in cui descrive la sua ex come una ragazza senza scrupoli, interessata ai follower e alla visibilità, condizionata dalla figura paterna al tal punto sarebbe proprio il padre a decidere con chi sua figlia debba fidanzarsi preferendo ragazzi che hanno un tornaconto che possa favorirla. L'influencer romano ha parlato di Antonella ricordando anche la loro storia d'amore, terminata per volontà del padre, Stefano Fiordelisi.

Le ripetute dichiarazioni di Chiofalo hanno mandato su tutte le furie quest'ultimo che su Instagram ha lanciato una pesantissima accusa. Il signor Fiordelisi non ha fatto nomi ma il riferimento è sembrato ovvio a tutti:

"Complimenti a chi intervista soggetti imbottiti di anabolizzanti e devastai mentalmente da sostanze stupefacenti. Complimenti anche a chi sponsorizza questi soggetti"

Nel frattempo, sembrerebbe che Antonella voglia denunciare Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Stando a quanto riportato da Biccy, la Fiordalisi avrebbe parlato in Confessionale con il suo avvocato per sapere se può agire legalmente contro i due gieffini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.