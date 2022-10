Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini indignato per il trattamento riservato a Ginevra Lamborghini: "Vergogna"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex marito di Simona Ventura si sfoga su Instagram contro il reality: cosa non va giù a Bettarini dopo aver assistito all'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, lunedì 25 ottobre, è arrivato un commento al vetriolo di un ex protagonista del reality, Stefano Bettarini.

Gf Vip, Stefano Bettarini tuona contro il programma

L'ex calciatore, che ha partecipato al Gf Vip nel corso della prima edizione e nella quinta dove è stato squalificato dopo appena tre giorni in seguito ad un'esternazione blasfema, si è sfogato su Instagram durante l'incontro tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Quest'ultima, squalificata dal reality show in seguito ad alcune frasi infelici riferite a Marco Bellavia, continua infatti a presenziare in studio e fare incursioni nella Casa. Un trattamento, quello nei confronti di Ginevra, molto diverso da quello che ha ricevuto Bettarini.

"Non è tanto triste chi dice una menzogna, ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Grande Fratello Vip, eliminati in studio e ritorno a casa a più riprese" ha scritto l'ex calciatore su Instagram accompagnando le sue parole con una foto della Lamborghini.

Il ritorno di quest'ultima in studio nonostante la squalifica, ha fatto storcere al naso non solo ad ex protagonisti che non hanno più messo piede nel reality show, ma anche al fedele pubblico del reality che ha sottolineato più volte del trattamento privilegiato riservato a Ginevra. D'altra parte, la sorella di Elettra, mantiene vive le dinamiche nella Casa con l'interesse verso Antonino e la rivalità con Giaele. Una scelta, quella degli autori, forse inevitabile viste la scarsità di argomenti da districare nelle puntate in merito ad un cast che è forse al di sotto delle aspettative. Si è parlato più volte anche di nuovi ingressi per riavviare gli animi sottotono degli attuali concorrenti.

