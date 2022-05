Grande Fratello Vip, Stefania Orlando svela un retroscena su Tale e Quale Show e sul rapporto con Tommaso Zorzi

Gossip TV

La rivelazione di Stefania Orlando: "Avevo fatto il provino ma forse non era il momento giusto".

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, l'ex gieffina è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e rivelato un retroscena sulla sua partecipazione a Tale e Quale Show.

La rivelazione di Stefania Orlando sul Gf Vip e Tommaso Zorzi

Reduce dal Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, Stefania Orlando è pronta per buttarsi in una nuova esperienza televisiva insieme al suo amico Tommaso Zorzi. Il prossimo 6 maggio partirà su Real Time "Questa è la mia casa", un nuovo programma condotto proprio dai due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini:

Noi in realtà ci siamo ritrovati altre volte prima di questo programma, non abbiamo mai sospeso questa nostra frequentazione. Sicuramente lavorare insieme è stato interessante, viene da un format inglese e secondo me meglio non spoilerare troppo [...] Il Grande Fratello è stato il mio primo reality, pensavo di non essere adatta. Alfonso mi ha chiamato e ho accettato con grande consapevolezza di essere una donna appagata è risolta. Ho avuto un grandissimo riscontro, ma non prendo le distanze assolutamente. Ora sono immersa in altri progetti, ma mai dire mai nella vita per un altro reality. Ad ora non è in progetto.

Leggi anche Non è finita tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Ecco che cosa sta succedendo

Dopo aver conquistato tutti al Gf Vip con la sua ironia e schiettezza, la Orlando ha deciso di partecipare anche a Tale e Quale Show, il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Un'esperienza che, come rivelato dalla diretta interessata, ha voluto fortemente:

Tale e Quale già volevo farlo qualche anno fa, avevo fatto il provino ma forse non era il momento giusto. Quando è arrivato il momento ho pensato chi me l’ha fatto fare, non si tratta solo di imitare la voce ma anche le movenze. Qualcosa è venuta bene, qualcosa benino e qualcuna maluccio ma sono contenta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.