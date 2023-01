Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si racconta dopo la fine del suo matrimonio

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si è raccontata a proposito della fine del suo matrimonio. Ecco cosa ha rivelato.

GFVip, Stefania Orlando rivela il suo doloroso divorzio

Dopo oltre 15 anni di relazione, Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si sono separati. Per la conduttrice, questo momento vissuto l'ha profondamente cambiata, anche perché è stato inaspettato e doloroso:

"Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece, il destino ha deciso in maniera diversa. Mi risuonavano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: 'Bisogna imparare ad amarsi in questa vita, bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi'. Si può tentare di restare insieme, ma quando capisci che l'altro ha bisogno di andare via, credo che la sua forma d'amore più alta sia lasciare andare."

La conduttrice si è detta però grata dei momenti vissuti insieme all'ex marito, racchiusi in 15 anni di amore e rispetto: oggi, sono in buoni rapporti, ma non riescono comunque a essere troppo vicini l'una all'altro. Per Stefania Orlando, tuttavia, questo 2023 sarà l'inizio di un nuovo capitolo.

Infatti, a breve condurrà un programma su Real Time che ha per argomenti famiglia, casa e i cambiamenti.

