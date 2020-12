Grande Fratello Vip, Stefania Orlando affronta Dayane Mello: "I rapporti umani non sono un gioco" (VIDEO)

Gossip TV

Arriva il tanto atteso confronto al Grande Fratello Vip tra Stefania e Dayane.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, venerdì 11 dicembre 2020, su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa è arrivato il tanto atteso confronto tra Stefania Orlando e Dayane Mello, che nelle ultime ore si è resa protagonista di un'accesa discussione con Selvaggia Roma.

Il confronto al Gf Vip tra Stefania Orlando e Dayane Mello

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il confronto tra Stefania e Dayane. Per chi non lo sapesse, nell'ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini, la modella brasiliana e Rosalinda Cannavò si sono scagliate duramente contro la showgirl accusandola di essere una manipolatrice e di intromettersi sempre nelle vicende altrui.

A distanza di alcuni giorni, la Orlando e la Mello hanno deciso di confrontarsi e provare a chiarire la situazione. "Comunque Stefy sono sicura che quando finirà tutto questo, tornerò a Roma e ti scriverò. Tu sei una donna strong e io ammiro le donne strong che vanno capite. Tu sei come me, vai capita. L’altro giorno, nel gioco, tu dicevi 'è una persona che un giorno parla, un altro giorno no'. Ma tu sei uguale!" ha dichiarato la modella brasiliana. "Ma io sono contenta che ci stiamo dicendo queste cose. I rapporti umani non sono un gioco, però ci sta che uno al momento ci rimane male e dice delle cose. Poi l’importante è che uno si parla, si chiarisce, si confronta" ha replicato la showgirl.

Nonostante il confronto con Dayane, Stefania ha rivelato ad Andrea Zelletta di avere ancora molti dubbi e di volerla nominare nella puntata di stasera del Gf Vip: "Non so se questo riavvicinamento è dovuto al fatto che sono stati fatti dei confessionali tremendi, lo scoprirò. [...] Se dovessi rimanere nel momento delle Nomination andrei sempre lì, anche se c'è stato un passo in avanti".

